Xã Vĩnh Hậu đưa dịch vụ công đến tận nhà, 'không để ai bị bỏ lại phía sau'

Với những gia đình có người bệnh, người khuyết tật, điều kiện kinh tế khó khăn việc đến cơ quan hành chính làm thủ tục đôi lúc còn trở ngại.

Đơn cử như trường hợp bà Lý Thị Liên (ấp Vĩnh Mới), chồng nằm liệt sau tai biến, con trai mất khả năng đi lại do tai nạn giao thông. Bà Liên đã từng đi làm thủ tục hưởng trợ cấp khuyết tật nhưng do thông tin định danh chưa chuẩn, giấy tờ chưa hợp lệ nên hồ sơ chưa thể hoàn thành.

Khi tổ công tác xã đến tận nhà hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, bà Liên rất vui mừng. Bởi, đối với gia đình bà, sự hỗ trợ ấy không đơn thuần giúp giảm một chuyến đi, mà còn giúp người thân tiếp cận chính sách an sinh, với bớt khó khăn trong cuộc sống.

Cán bộ xã Vĩnh Hậu hỗ trợ chị Nguyễn Thị My (ấp Vĩnh Mới) làm nhiều thủ tục hành chính tại nhà.

Cũng tại ấp Vĩnh Mới, chị Nguyễn Thị My đang chăm sóc 3 con nhỏ (cháu lớn chưa vào lớp 1, cháu nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi). Chồng làm thuê thu nhập bấp bênh, nhà lại cách trung tâm xã hơn 15 km, chị My đã nhiều lần dự định đưa các con đi làm giấy tờ nhưng vẫn còn cân nhắc chi phí đi lại, sự bất tiện khi dẫn các con theo.

Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, cán bộ xã Vĩnh Hậu đã đến tận nhà hướng dẫn chị My hoàn thiện thủ tục làm căn cước, khai sinh, bảo hiểm y tế cho các con và cập nhật dữ liệu lên hệ thống. Sự đồng hành kịp thời này không chỉ giảm bớt gánh nặng đi lại, mà còn đảm bảo các em nhỏ được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi thiết yếu.

Là người khuyết tật, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, bà Nguyễn Ánh Nguyệt (62 tuổi, ấp Vĩnh Mới) phấn khởi khi được cán bộ xã Vĩnh Hậu đến nhà hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử và thực hiện thủ tục hưởng trợ cấp khuyết tật.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Hậu, cho biết: Mô hình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lưu động tập trung ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, bệnh nhân nằm tại chỗ và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Vĩnh Hậu đã tổ chức 4 đợt giải quyết TTHC lưu động tại các ấp: Vĩnh Tiến, Vĩnh Kiểu, Vĩnh Lạc và Ấp 13, hỗ trợ 220 trường hợp. Ngoài ra, hỗ trợ hơn 300 người tạo tài khoản dịch vụ công, kích hoạt và sử dụng VNeID mức độ 2.

Cùng với việc đưa dịch vụ công đến gần dân, địa phương còn đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt.

Thực tế cho thấy, chuyển đổi số chỉ phát huy trọn vẹn ý nghĩa khi mọi người dân, kể cả những người hạn chế về kỹ năng công nghệ hay điều kiện kinh tế đều có thể tiếp cận và sử dụng dễ dàng. Đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn, sự chủ động của chính quyền địa phương chính là cầu nối ngắn nhất đưa chính sách an sinh vào cuộc sống.

Bằng những việc làm cụ thể, dịch vụ công ở Vĩnh Hậu đang chứng minh mục tiêu thiết thực: Không để khoảng cách địa lý hay rào cản công nghệ trở thành lý do khiến người dân chậm tiếp cận các quyền lợi chính đáng./.