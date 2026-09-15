Xã Vĩnh Hải cần nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở

Chiều 15-9, Đoàn Kiểm tra 668 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Võ Hoàn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hải về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Võ Hoàn Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Các thành viên Đoàn Kiểm tra 668 tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hải.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hải đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền và thực hiện dân chủ ở cơ sở; chú trọng cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình địa phương. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến; công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc. Quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy thông qua việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, bàn bạc, quyết định những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân.

Trong cải cách hành chính, 100% văn bản hành chính của xã được xử lý và ký số trên môi trường mạng. Từ ngày 1-7-2025 đến 1-7-2026, xã tiếp nhận 5.066 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó đã giải quyết 4.849 hồ sơ, với 4.308 hồ sơ trước hạn; số hóa 1.797 hồ sơ và có 1.972 kết quả giải quyết thủ tục hành chính được gắn kết quả điện tử có giá trị pháp lý.

Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở còn được gắn với các nhiệm vụ, dự án trọng điểm trên địa bàn. Chính quyền thực hiện công khai thông tin về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Xã duy trì một số mô hình “Dân vận khéo” như: “Nông dân làm du lịch, nho trải nghiệm - Thái An - Vĩnh Hải”, “Tổ ca nô bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và cứu nạn, cứu hộ trên biển thôn Vĩnh Hy”, tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận với chủ trương tái khởi động Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận…

Lãnh đạo Đảng ủy xã Vĩnh Hải báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở.

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở; đồng thời đề nghị địa phương tập trung phối hợp tháo gỡ vướng mắc đối với 27 trường hợp có diện tích 10,3ha chồng lấn đất thuộc lâm phần Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình. Cùng với đó, tiếp tục nắm chắc tình hình Nhân dân, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải thích chính sách, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thu hồi, quản lý và sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và sinh kế bền vững cho người dân trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn xã.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Hoàn Hải đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Hải tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; rà soát, bổ sung các quy chế, kế hoạch, chương trình công tác phù hợp. Trong tổ chức thực hiện phải phân công cụ thể, bảo đảm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả), gắn trách nhiệm với tiến độ và kết quả thực hiện.

Đồng chí Võ Hoàn Hải yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, các tổ hòa giải ở cơ sở; tăng cường giám sát việc triển khai các dự án, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Dân vận khéo”, đánh giá thực chất hiệu quả từng mô hình; hằng năm xây dựng ít nhất 1 mô hình “Dân vận khéo” có ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Ban Thường vụ Đảng ủy xã cần xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua kiểm tra và báo cáo kết quả theo quy định.