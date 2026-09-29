Xã Vĩnh Gia mừng thọ 184 người cao tuổi
Ngày 29/9, UBND xã Vĩnh Gia (An Giang) tổ chức lễ mừng thọ cho 184 cụ cao tuổi trên địa bàn, trong đó có 78 cụ tròn 70 tuổi, 61 cụ tròn 75 tuổi, 30 cụ tròn 80 tuổi, 12 cụ tròn 85 tuổi, 2 cụ tròn 95 tuổi và 1 cụ trên 100 tuổi.
Tại lễ mừng thọ, đại diện UBND xã Vĩnh Gia thăm hỏi và chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.
Những năm qua, người cao tuổi trên địa bàn xã Vĩnh Gia luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, vận động con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chung tay xây dựng địa phương.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/xa-vinh-gia-mung-tho-184-nguoi-cao-tuoi-a498325.html