Xã Vĩnh Gia mừng thọ 184 người cao tuổi

Mừng thọ người cao tuổi xã Vĩnh Gia.

Tại lễ mừng thọ, đại diện UBND xã Vĩnh Gia thăm hỏi và chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Những năm qua, người cao tuổi trên địa bàn xã Vĩnh Gia luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, vận động con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chung tay xây dựng địa phương.