Xã Vĩnh Bình: Trao 'Mái ấm tình thương' cho hộ bà Nguyễn Thị Huệ

Lễ bàn giao "Mái ấm tình thương" cho hộ bà Nguyễn Thị Huệ.

Căn nhà được trao tặng cho hộ bà Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1941, ngụ tại ấp Tân Thạnh, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Diện tích căn nhà 46 m2 , mái tôn, nền xi măng, vách tường.

Tổng kinh phí xây dựng nhà hơn 79 triệu đồng; trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp vận động Công ty TNHH MTV Petrolimex Đồng Tháp hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.