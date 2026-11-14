Xã Vĩnh Bình: Sôi nổi nhiều hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Lãnh đạo xã Vĩnh Bình trao quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Thạnh Trị.

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng khu dân cư: An ninh - An toàn - An dân”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Bình được triển khai đồng loạt tại các ấp; trong đó, xã đã chọn Trường THCS Gò Công Tây để tổ chức Ngày hội điểm tại cơ quan, đơn vị, trường học.

Mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng, sáng ngày 4-11, tại Khu thể thao xã, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp tổ chức Hội thao quần chúng với sự tham gia của 14 đội đến từ các ấp, trường học, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn.

Với tinh thần đoàn kết, vui tươi, các vận động viên đã mang đến nhiều phần thi hấp dẫn. Kết thúc Hội thao, Ban Tổ chức trao tặng nhiều Giấy khen và quà cho các đội, cá nhân đạt thành tích...

Tiếp nối khí thế sôi nổi của hội thao, sáng ngày 8-11, Ban Công tác Mặt trận ấp Thạnh Trị tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2026.

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Báo cáo tại ngày hội cho thấy, ấp Thạnh Trị hiện có 553 hộ với 2.030 nhân khẩu và 18 Tổ nhân dân tự quản.

Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 73 triệu đồng/người/năm. Toàn ấp có 526/553 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, trong đó có 511 hộ đạt chuẩn 5 năm liền. Ấp được công nhận an toàn về an ninh trật tự.

Ấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt chỉ tiêu 8 triệu đồng; hỗ trợ vốn và tạo việc làm cho nhiều hộ gia đình; trao tặng 120 phần quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” và xây dựng xã hội học tập, ấp vận động 10,5 triệu đồng chăm lo cho học sinh khó khăn, đồng thời đạt 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Phong trào bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới cũng lan tỏa mạnh mẽ với 510 hộ đăng ký phân loại rác, ra mắt “Tuyến đường hoa” mới và duy trì thường xuyên việc thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy tuyến huyện lộ.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phạm Chí Trung ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và sự đồng lòng của Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận cùng toàn thể Nhân dân ấp Thạnh Trị.

Đồng thời, mong muốn Chi bộ ấp tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện; Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gần dân, sát dân; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tiếp tục giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số để nâng cao thu nhập, chung sức cùng Đảng bộ và chính quyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dịp này, UBND xã đã tặng Giấy khen cho 2 hộ gia đình có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2026; Ủy ban MTTQ Việt Nam xã biểu dương 1 tập thể và 3 cá nhân; Ban Công tác Mặt trận ấp biểu dương các cá nhân tiêu biểu.

Nhằm chia sẻ khó khăn với các hộ dân, Ban Tổ chức đã vận động các nhà hảo tâm trao tặng 20 phần quà và tiền mặt cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn ấp.

Những hoạt động thiết thực, nghĩa tình trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại xã góp phần tạo động lực mới để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.