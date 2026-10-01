Xã Vĩnh Bình: Nhiều hoạt động tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Bình.

Tiêu biểu trong chuỗi hoạt động ý nghĩa này, sáng ngày 19-9, tại hội trường Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Vĩnh Bình, Ban Thường vụ Hội Khuyến học xã phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức lễ trao tặng 80 phần quà cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi phần quà gồm: Balo, tập và nước giải khát, với tổng giá trị 80 triệu đồng. Chương trình nhận được sự tài trợ từ Tập đoàn Truyền thông IMC - Kênh truyền hình TodayTV (TP. Hồ Chí Minh) và Thượng tọa Thích Trung Phước, Trụ trì chùa Linh Sơn và chùa An Phước (xã Vĩnh Bình).

Bên cạnh đó, công tác chăm lo cho HS nghèo còn ghi nhận sự đóng góp thiết thực từ nhiều đơn vị khác. Trước đó, vào trưa ngày 28-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Bình phối hợp cùng Tịnh xá Minh Đức (ấp Thạnh Nhựt) tổ chức chương trình trao tặng 100 phần quà gồm: Gạo, mì gói, tiền mặt và nhu yếu phẩm, tổng trị giá 50 triệu đồng cho các em HS tiểu học thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn do các phật tử tại phường Mỹ Tho và TP. Hồ Chí Minh tài trợ.

Đại đức Thích Minh Bửu, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Trụ trì Tịnh xá Minh Đức chia sẻ, những món quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp, sự quan tâm của đạo pháp và cộng đồng dành cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Bình.

Hoạt động này không chỉ giúp đỡ, san sẻ bớt gánh nặng lo toan cho các gia đình khi vào năm học mới, mà còn là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực, chắp cánh ước mơ cho các em trên con đường học tập, rèn luyện đạo đức tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, mai sau lớn lên là những công dân có ích cho xã hội.

Trước thềm năm học mới 2026 - 2027, thông qua lễ phát động Tháng Khuyến học diễn ra vào sáng 27-8, Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc cùng các đơn vị tài trợ cũng đã trao 90 suất học bổng và quà cho các em HS vượt khó học tốt.

Những nguồn lực hỗ trợ thiết thực từ cộng đồng xã hội với tổng số tiền vận động tổ chức các chương trình trao quà, học bổng lên đến hàng trăm triệu đồng, đã kịp thời xoa dịu những nhọc nhằn, tiếp thêm niềm tin và động lực để các em HS vững bước đến trường.

Chủ tịch Hội Khuyến học xã Vĩnh Bình Nguyễn Thị Mỹ Hoa cho biết, có được những chương trình ý nghĩa trong Tháng Khuyến học là nhờ sự quan tâm sâu sắc, sự đồng hành trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, cùng tấm lòng vàng của các mạnh thường quân, doanh nghiệp và các cơ sở tôn giáo trong và ngoài địa phương.

Nhờ sự chung tay tiếp sức kịp thời này, những suất học bổng, những phần quà đã được trao đến các em HS có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên tinh thần, tiếp thêm ngọn lửa niềm tin để các em vững bước đến trường.

Đồng thời, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt mục tiêu chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, đảm bảo không để trường hợp HS nào vì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học giữa chừng.