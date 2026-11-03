Xã Việt An hưởng ứng ngày Văn hóa Việt Nam

Xã Việt An (TP Đà Nẵng) hưởng ứng các hoạt động Ngày Văn hóa Việt Nam tại di tích Nhà thờ Tiền hiền làng An Sơn.

Tại buổi lễ, sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, Đảng ủy xã đã điểm lại tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11-2026. Đồng thời, đại diện Ban Xây dựng Đảng ủy xã Việt An đã ôn lại truyền thống lịch sử Nhà thờ Tiền hiền làng An Sơn, giúp cán bộ, đảng viên và đại biểu hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, phát triển của vùng đất An Sơn và công lao khai khẩn, lập làng của các bậc tiền nhân. Được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, di tích là nơi tưởng nhớ các vị tiền hiền, hậu hiền thuộc 12 tộc họ, đồng thời gắn với truyền thống cách mạng của địa phương. Với những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu, Nhà thờ Tiền hiền làng An Sơn đã được UBND tỉnh Quảng Nam xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2023. Việc lựa chọn di tích làm địa điểm tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, góp phần tôn vinh di sản, giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào, ý thức tri ân cội nguồn và trách nhiệm chung tay gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử quê hương trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngoài ra, tại chương trình, đại diện UBND xã đã phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026. Lễ chào cờ khép lại bằng nghi thức viếng hương tại di tích Nhà thờ Tiền hiền làng An Sơn, thể hiện lòng thành kính, tri ân đối với các bậc tiền nhân đã có công khai khẩn, lập làng, góp phần xây dựng quê hương. Thông qua hoạt động này, Đảng ủy xã Việt An tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt chính trị đầu tháng theo hướng thiết thực, gắn giáo dục truyền thống với nhiệm vụ chính trị và các phong trào hành động tại địa phương.