Xã Vật Lại lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chung xã

Tán thành việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ để thống nhất quản lý Vườn Quốc gia Ba Vì, đại biểu Quốc hội đề nghị quy định rõ trong Nghị quyết nguyên tắc áp dụng chính sách có lợi hơn cho người dân khi chính sách của hai địa phương có sự khác nhau, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.