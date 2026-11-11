Xã Vật Lại lấy ý kiến về đồ án quy hoạch chung xã
UBND xã Vật Lại đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với Đồ án Quy hoạch chung của xã đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, xã Vật Lại định hướng phát triển theo hướng đa ngành, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sinh thái; quy hoạch đề xuất hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa các khu dân cư, vùng sản xuất và trung tâm hành chính. Đặc biệt, chú trọng bảo vệ tài nguyên, môi trường, hành lang sông, đê điều, mặt nước và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-vat-lai-lay-y-kien-ve-do-an-quy-hoach-chung-xa-246261111195742187.htm