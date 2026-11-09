Xã Vạn Tường chủ động ứng phó thiên tai theo phương châm '4 tại chỗ'

Những ngày qua, Ban CHQS xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) chủ động kiểm tra, rà soát vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Nội dung kiểm tra tập trung vào phương tiện cứu hộ, cứu nạn; nguồn dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Ban CHQS xã đồng thời hướng dẫn lực lượng dân quân nắm chắc tính năng, cách sử dụng, bảo quản trang thiết bị, bảo đảm sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được huy động.

Cùng với công tác chuẩn bị, Ban CHQS xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và các địa điểm xung yếu. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án cảnh báo, bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.

Ban CHQS xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) kiểm tra vật chất, trang bị nhằm đảm bảo chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển và mưa lớn trên đất liền, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Vạn Tường triển khai các biện pháp phù hợp với từng khu vực. Trong đó, chú trọng kiểm soát hoạt động tàu thuyền, không để tàu thuyền ra khơi khi vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên; rà soát các khu dân cư vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ sạt lở để chuẩn bị phương án sơ tán, di dời người dân.

Các thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã được phân công bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kiểm tra, đôn đốc các thôn thực hiện phương án ứng phó. Đội xung kích của xã và 15 tổ xung kích phòng thủ dân sự tại 15 thôn chủ động rà soát các khu vực xung yếu, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; duy trì lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cảnh báo, sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Ban CHQS xã Vạn Tường (tỉnh Quảng Ngãi) kiểm tra vật chất, trang bị nhằm đảm bảo chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, xã yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ, chủ động bảo đảm an toàn cho người lao động, nhà máy, công xưởng và tài sản; dừng thi công khi có nguy cơ mất an toàn, gia cố các khu vực khai thác, lưu chứa khoáng sản có nguy cơ sạt lở. Các doanh nghiệp đồng thời phối hợp với địa phương hỗ trợ di dời người dân, tiêu úng, thoát nước tại những khu dân cư lân cận khi cần thiết. Điện lực Bình Sơn cũng được yêu cầu phối hợp kiểm tra, bảo vệ hệ thống điện, kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa mưa lũ.

Trao đổi về công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai, Trung tá Nguyễn Thành Nhân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Vạn Tường cho biết: “Chúng tôi xác định phải chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống thiên tai. Ban CHQS xã tập trung rà soát phương án, lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần; tham mưu cho Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã và phối hợp chặt chẽ với công an, các ban, ngành, lực lượng xung kích ở các thôn, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân sơ tán, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra”.