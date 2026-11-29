Quang cảnh hội nghị triển khai sản xuất vụ Xuân 2027.

Vụ Xuân năm 2026, mặc dù sản xuất lúa diễn ra trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời của các ban, ngành liên quan cùng sự chủ động, nỗ lực của bà con nông dân trong đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chăm sóc cây trồng và phòng trừ sâu bệnh, sản xuất vụ Xuân trên địa bàn xã Vân Tụ đạt nhiều kết quả tích cực về năng suất, sản lượng. Đặc biệt, các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao tiếp tục được quan tâm, nhân rộng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp...

Phát huy những kết quả đạt được, trong vụ Xuân năm 2027, xã Vân Tụ tiếp tục định hướng chuyển đổi sản xuất từ chú trọng tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; xây dựng các sản phẩm nông nghiệp an toàn, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Đồng thời, đẩy mạnh giảm phát thải, phát triển nông nghiệp xanh, bền vững, kết hợp ứng dụng công nghệ cao và tăng cường liên kết chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

Lãnh đạo UBND xã Vân Tụ triển khai kế hoạch vụ Xuân năm 2027.

Theo kế hoạch, năm 2027, xã Vân Tụ phấn đấu đạt tổng sản lượng lương thực cây có hạt 23.892,2 tấn. Riêng vụ Xuân dự kiến đạt 13.883,26 tấn, chiếm 58,11% kế hoạch sản lượng cả năm. Trong đó, diện tích gieo trồng lúa dự kiến 1.931,78 ha, năng suất bình quân 70,1 tạ/ha, sản lượng ước đạt 13.545,26 tấn. Xã tập trung đưa vào sản xuất các giống lúa chất lượng như TBR225, TBR97, HG12… Đối với những vùng sâu trũng, ưu tiên các giống lúa có chất lượng gạo ngon, năng suất cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt như Thụy Hương 308, Thái Xuyên 111, TBH456..

Đáng chú ý, từ nguồn hỗ trợ theo Nghị định 112 và Nghị định 98 của Chính phủ, vụ Xuân năm 2027, địa phương sẽ tập trung xây dựng các vùng sản xuất quy mô lớn, gắn với liên kết và bao tiêu sản phẩm tại các HTX Liên Thành, Quyết Tiến, Quyết Thắng. Tổng diện tích thực hiện các mô hình dự kiến hơn 430,56 ha, tập trung tại các xóm Quỳnh Khôi, Văn Phú, Phú Vân, Lý Thành, Đồng Tâm, Nam Thôn, Bùi Sơn, Long Thượng, Liên Trì, Mậu Duệ…

Xã Vân Tụ phấn đấu vụ Xuân 2027 dự kiến đạt hơn 13.000 tấn. (Ảnh tư liệu)

Các mô hình hướng tới ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa, kết hợp công nghệ cao, sử dụng máy bay không người lái (drone) trong sản xuất; phát triển các giống lúa thương phẩm chất lượng cao, liên kết sản xuất lúa giống gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, xã từng bước xây dựng mô hình canh tác lúa thông minh, giảm phát thải thông qua sử dụng các sản phẩm phân bón chuyên dụng như Đầu Trâu Bio Lúa 1, Bio Lúa 2, kết hợp phân bón trung – vi lượng Đầu Trâu Bio Canxi và các sản phẩm phù hợp.

Thông qua các giải pháp đồng bộ, xã Vân Tụ hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện chất lượng nông sản, tăng thu nhập cho người dân, từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững trong những năm tới.