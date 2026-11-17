Sáng 17-11, lãnh đạo xã Vạn Thắng đến thăm, chúc mừng Trường THCS Trần Phú (xã Vạn Thắng) nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Lãnh đạo xã Vạn Thắng tặng hoa chúc mừng Trường THCS Trần Phú.

Tại nơi đến thăm, lãnh đạo xã thăm hỏi tình hình công tác, đời sống của Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của đơn vị; đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đến tập thể nhà trường. Lãnh đạo xã mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng nhà trường vững mạnh, góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục trên địa bàn xã trong những năm tới.

Theo kế hoạch, từ ngày 17 đến 19-11, xã Vạn Thắng sẽ tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, gồm: Trường Tiểu học Vạn Thắng, Trường Mầm non Vạn Thắng và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.