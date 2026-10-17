Xã Vạn Thắng tập huấn kỹ thuật ủ và sử dụng phân compost cho 30 hộ nông dân

Sáng 17-10, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Vạn Thắng tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật ủ và sử dụng phân bón compost; phương pháp và kỹ năng khuyến nông cơ sở cho 30 hộ nông dân ở 14 thôn trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các hộ nông dân đã nghe hướng dẫn, tập huấn các nội dung như: Cách phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; khái niệm, thành phần và lợi ích của phân bón compost; quy trình ủ phân compost; kỹ thuật sử dụng phân compost cho cây trồng; đồng thời hội nghị còn trao đổi và giải đáp những ý kiến quan tâm về kỹ thuật ủ và sử dụng phân bón compost.

Phân compost là loại phân hữu cơ tái chế từ rác thải sinh hoạt như rau củ hỏng, vỏ trái cây, bã cà phê, lá cây... giúp cải tạo đất và cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Thông qua hội nghị, nhằm giúp các hộ nông dân nắm vững quy trình ủ và sử dụng phân compost, từ đó biết tận dụng phế phẩm rác thải nông nghiệp để làm phân hữu cơ.