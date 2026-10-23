Xã Vạn Thắng sơ kết hoạt động của Tổ công tác 483

Chiều 23-10, UBND xã Vạn Thắng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động của Tổ công tác rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy tại cộng đồng (Tổ công tác 483).

Tổ công tác 483 xã Vạn Thắng được thành lập vào tháng 4-2026, gồm 29 thành viên, do Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, Trưởng Công an xã làm Tổ phó thường trực. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác 483 xã là phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch UBND xã nghiên cứu, chỉ đạo việc tăng cường rà soát, phát hiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

Qua 6 tháng hoạt động, Tổ công tác 483 xã Vạn Thắng đã phối hợp với Công an xã bắt 12 vụ, 24 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 15,5015g Methamphetamine (trong đó đã xử lý, khởi tố 5 vụ, 7 bị can, chuyển Công an tỉnh 7 vụ, 17 đối tượng); lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc 13 đối tượng.

Lãnh đạo xã Vạn Thắng trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hiện nay, Tổ công tác 483 xã Vạn Thắng đang quản lý 85 đối tượng, gồm: Người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện. Xã cũng xây dựng mô hình “Trạm hy vọng” để hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy vượt qua mặc cảm, tìm kiếm việc làm, hòa nhập cộng đồng.

Tại hội nghị, đại diện các thôn, tổ an ninh trật tự cơ sở trình bày báo cáo tham luận để làm rõ thêm về những thuận lợi và khó khăn trong công tác rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy tại cộng đồng.

Dịp này, lãnh đạo xã khen thưởng 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác qua 6 tháng hoạt động của Tổ công tác 483 xã Vạn Thắng.