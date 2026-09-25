Xã Vạn Thắng ra mắt Câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường

Sáng 25-9, Hội Cựu chiến binh xã Vạn Thắng tổ chức lễ ra mắt mô hình Câu lạc bộ (CLB) Cựu chiến binh bảo vệ môi trường tại thôn Quảng Hội 2.

Với mục đích tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa, giữ gìn đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp. CLB Cựu chiến binh bảo vệ môi trường thôn Quảng Hội 2 sẽ tích cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, Nhân dân cách thu gom, phân loại, xử lý rác thải, xây dựng nếp sống văn minh, dần thay đổi hành vi gây hại đến môi trường, xây dựng khu dân cư thân thiện với môi trường.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh xã Vạn Thắng trao quyết định thành lập câu lạc bộ.

Tại buổi lễ, Hội Cựu chiến binh xã Vạn Thắng đã thông qua quyết định thành lập CLB Cựu chiến binh bảo vệ môi trường tại thôn Quảng Hội 2; quy chế và nội dung hoạt động của CLB. Theo đó, CLB gồm 9 thành viên; ông Lê Bạch Tùng Linh - Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn Quảng Hội 2 được bầu làm Chủ nhiệm CLB.

Hoạt động của CLB tập trung vào việc tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia bảo vệ, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường không rác thải, tạo cảnh quan thiên nhiên xanh, sạch, đẹp.