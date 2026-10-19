Xã Vạn Thắng gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10

Chiều 19-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vạn Thắng tổ chức gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026); đồng thời tổ chức hội thi “Tiếng hát cán bộ hội” năm 2026.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực HĐND và UBND xã Vạn Thắng tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.

Dịp này, Thường trực HĐND xã cùng UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Thắng tặng hoa chúc mừng, động viên cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò, thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp hội viên phụ nữ, xây dựng hội ngày càng vững mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức hội thi “Tiếng hát cán bộ hội”, với 7 đội liên quân đến từ 14 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã tham gia. Chương trình gồm các tiết mục hợp ca, đơn ca, tốp ca cùng phụ họa hát, múa ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương, đất nước, vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam, mang đến không khí vui tươi, sôi nổi. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội.