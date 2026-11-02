Xã Vạn Thắng ban hành kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2030

UBND xã Vạn Thắng vừa ban hành kế hoạch về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2030 trên địa bàn xã.

Theo kế hoạch, xã phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin theo chương trình, nền tảng do cấp có thẩm quyền triển khai; 100% công dân từ 14 tuổi trở lên có căn cước và tài khoản định danh điện tử theo mục tiêu kế hoạch của tỉnh; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ dân số từ 18 tuổi trở lên có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 70%; tỷ lệ người dân trưởng thành biết kỹ năng về công nghệ thông tin và truyền thông đạt tối thiểu 95%.

Người dân sử dụng dịch vụ công trên Robot AI tại UBND xã Vạn Thắng.

Bên cạnh đó, xã phấn đấu trên 80% lực lượng lao động có kỹ năng số cơ bản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 95% người trưởng thành có điện thoại thông minh; 100% hộ gia đình có khả năng tiếp cận Internet cáp quang tốc độ 1Gb/s; mạng 5G đạt tốc độ tối thiểu 100Mb/s, phủ sóng 99% dân số; 100% người dân được tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; phối hợp hỗ trợ, phấn đấu trên 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn sử dụng nền tảng số phù hợp; trên 80% hộ kinh doanh, cơ sở bán lẻ thuộc đối tượng phù hợp có khả năng chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt. Xã cũng phấn đấu 100% sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, chủ thể có nhu cầu và đủ điều kiện được hướng dẫn tiếp cận nền tảng số, thương mại điện tử, quảng bá và truy xuất nguồn gốc.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm thúc đẩy người dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp cận, ứng dụng công nghệ số; từng bước hình thành thói quen sử dụng các phương thức giao dịch điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thiết yếu. Đồng thời, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và phong trào “Bình dân học vụ số”, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, lấy người dân làm trung tâm.