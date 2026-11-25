Xác định người dân là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Vân Sơn là xã vùng cao, có 99% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Do điều kiện địa hình miền núi, kết cấu hạ tầng và đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, việc huy động sự tham gia của người dân được địa phương xác định là yếu tố quan trọng để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 của UBND xã Vân Sơn, địa phương đã thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác xây dựng nông thôn mới tại cơ sở; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tại các xóm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của người dân.

Cùng với việc phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, xã chú trọng vận động người dân phát triển sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và tham gia các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Địa phương cũng quan tâm hỗ trợ các sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng tham gia hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng, duy trì và phát triển thương hiệu, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo thêm động lực để người dân nâng cao thu nhập.

Xã Vân Sơn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số

Theo kết quả rà soát sau sáp nhập, xã Vân Sơn đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí cũ. Một số tiêu chí về quy hoạch, hạ tầng, nhà ở, lao động, văn hóa và môi trường vẫn cần tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, chính quyền xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư; đồng thời rà soát những tiêu chí chưa đạt để xây dựng giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, địa phương chú trọng khơi dậy tinh thần chủ động, tự lực của người dân trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn.

Thông qua việc nâng cao nhận thức và phát huy vai trò chủ thể của đồng bào Mường, xã Vân Sơn hướng tới xây dựng nông thôn mới bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng cao.