Xã Vạn Ninh yêu cầu tháo dỡ, di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản không đúng quy định

Ngày 28-10, UBND xã Vạn Ninh có thông báo về việc tháo dỡ, di dời lồng bè nuôi trồng thủy sản không đúng quy định trên địa bàn xã.

Trước tình trạng các tổ chức, cá nhân hoạt động nuôi trồng thủy sản không đúng quy định tại vùng biển trên địa bàn xã làm ảnh hưởng đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa và môi trường biển, UBND xã yêu cầu khẩn trương tháo dỡ, di dời lồng bè về khu vực được quy hoạch, thời gian hoàn thành trước ngày 1-11. Sau thời gian trên, UBND xã sẽ tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời nghiêm cấm việc vận chuyển tre, gỗ, sắt, nhựa và các loại vật liệu khác ra khu vực nuôi nhằm mở rộng, đóng mới lồng bè.

Đại diện tổ công tác UBND xã Vạn Ninh vận động hộ dân nuôi trồng thủy sản khẩn trương thực hiện di dời lồng bè.

Từ ngày 27-10 đến 31-10, tổ công tác của UBND xã Vạn Ninh đến các lồng bè tuyên truyền, vận động hộ dân di dời đến khu vực nuôi trồng thủy sản theo quy định. Cùng với đó, tổ công tác khuyến cáo các hộ dân nuôi, trồng thủy sản tranh thủ thu hoạch thủy sản đến thời kỳ thu hoạch nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai khi mùa mưa bão đang đến gần.