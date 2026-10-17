Xã Vạn Ninh vận động người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng chữ ký số cá nhân

Từ ngày 17 đến 21-10, UBND xã Vạn Ninh phát động phong trào thi đua tuyên truyền, vận động người dân trong độ tuổi trưởng thành đăng ký, kích hoạt và sử dụng chữ ký số cá nhân tại 19 thôn trên địa bàn xã.

Theo đó, phong trào thi đua được triển khai các nội dung như: Tăng cường tuyên truyền về vai trò, lợi ích của chữ ký số cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch điện tử và sử dụng dịch vụ số; các thôn chủ động rà soát, vận động người dân từ đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên các trường hợp chưa có chữ ký số cá nhân hoặc chưa đăng ký, kích hoạt, sử dụng chữ ký số tham gia các buổi tuyên truyền, hướng dẫn.

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số cho người dân ở thôn 4, xã Vạn Ninh.

Xã phối hợp với Viettel khu vực Vạn Ninh (Viettel Khánh Hòa) thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng, đăng ký, xác thực thông tin, kích hoạt và thực hành sử dụng chữ ký số cá nhân; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình đăng ký, kích hoạt... Qua đó, UBND xã sẽ thực hiện xét, khen thưởng các thôn có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số, thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử trong đời sống; kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hiệu quả trong công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã.

THANH HẢI