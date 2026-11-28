UBND xã Vạn Ninh vừa có thông báo về việc triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn xã. Theo ghi nhận vào chiều 28-11, mưa cùng với nước từ đầu nguồn đổ về làm ngập tràn Gò Đế và tràn Lò Gạch (thuộc thôn Mỹ Đồng); địa phương đã bố trí lực lượng chốt chặn tại các tràn, hướng dẫn người dân di chuyển bảo đảm an toàn khi lưu thông qua các khu vực ngập nước.

Tràn Gò Đế bị ngập nước vào chiều 28-11.

UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác ứng phó như: Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh; kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng túc trực, cảnh giới tại các vị trí xung yếu, khu vực ngầm tràn, đường giao thông bị ngập sâu, sạt lở. Đồng thời, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn; chủ động triển khai phương án di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là người già, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế.

Đối với các thôn ven biển, rà soát bãi tắm, khu vực ven biển có nguy cơ mất an toàn; cảnh báo, cắm biển báo nguy hiểm, bố trí lực lượng kiểm soát, kiên quyết không để người dân, du khách tắm biển, bơi lội khi biển động, sóng lớn; chủ động rà soát, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng phối hợp với các địa phương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra...