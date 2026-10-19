Xã Vạn Ninh triển khai công tác phòng, chống lụt bão

Chiều 19-10, UBND xã Vạn Ninh tổ chức cuộc họp triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã.

Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị, các thôn đã báo cáo về công tác triển khai ứng phó với thiên tai như: Việc rà soát các khu vực xung yếu ven sông, ven biển và số hộ dân cần thực hiện di dời khi thiên tai xảy ra theo từng cấp độ rủi ro thiên tai; thực hiện nạo vét cống rãnh, thoát nước trên địa bàn; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ và nhu yếu phẩm, thuốc men để bảo đảm đời sống cho Nhân dân khi có thiên tai xảy ra...

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, các thôn thực hiện hiệp đồng chặt chẽ trong công tác ứng phó với thiên tai. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về việc chủ động ứng phó với thiên tai; rà soát, bổ sung phương án ứng phó với thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ" phù hợp với từng cơ quan, trường học, từng thôn; triển khai công tác bảo đảm an toàn điện trong mùa mưa bão; tiếp tục rà soát các khu vực đến tránh trú khi thực hiện sơ tán, di dời dân nếu có thiên tai xảy ra; rà soát, bố trí cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực xung yếu.

Đồng thời, hướng dẫn, tuyên truyền người dân thu hoạch sớm các loại hoa màu khi đến kỳ thu hoạch; tiếp tục rà soát và triển khai cắt, tỉa cây xanh; phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa bão; thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người dân, nhất là đối tượng yếu thế, người già neo đơn; tập trung hỗ trợ người dân khắc phục sau mưa bão.