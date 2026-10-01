Xã Vạn Ninh triển khai công tác cải cách hành chính quý IV

Ngày 1-10, UBND xã Vạn Ninh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của địa phương 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV/2026.

9 tháng năm 2026, UBND xã Vạn Ninh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCHC trên địa bàn. Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 10.268 hồ sơ (trong kỳ tiếp nhận 9.556 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 712 hồ sơ); tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 99,32%, vượt 28,65% chỉ tiêu giao. Đến nay, địa phương đã giải quyết 9.367 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ có phát sinh giao dịch thanh toán trực tuyến đạt 88,18%...

Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vạn Ninh.

Trong quý IV/2026, UBND xã Vạn Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC đến Nhân dân; chủ động rà soát các tiêu chí về CCHC tại cơ quan, đơn vị; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm giải quyết hồ sơ nhanh chóng, đúng quy định. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, hướng đến phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.