Xã Vạn Ninh tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu cho hơn 400 thiếu nhi

Tối 25-9, tại Trường Tiểu học Vạn Ninh (Điểm trường số 5 - Phân hiệu 3), UBND xã Vạn Ninh tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu năm 2026” với hơn 400 thiếu nhi trên địa bàn tham gia.

Tại chương trình, các em được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem múa lân, tham gia các trò chơi và phá cỗ Trung thu.

Lãnh đạo xã Vạn Ninh trao học bổng cho các học sinh.

Dịp này, Ban tổ chức tặng 5 xe đạp (1,5 triệu đồng/chiếc) cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 24 suất học bổng của Quỹ Khuyến học, Khuyến tài tỉnh cho các học sinh, sinh viên nghèo, hiếu học, với tổng trị giá 22,5 triệu đồng; đồng thời trao 100 phần quà Trung thu (trị giá 200.000 đồng/phần) cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 50 triệu đồng.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, các thôn, trường học trên địa bàn xã Vạn Ninh cũng tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu và trao hơn 5.000 phần quà cho thiếu nhi trên địa bàn xã.