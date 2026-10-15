Xã Vạn Ninh tiếp nhận thêm 5 thông tin về liệt sĩ

Sáng 15-10, Ban Chỉ đạo thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” xã Vạn Ninh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện chiến dịch trên địa bàn xã trong thời gian qua và triển khai công tác trong thời gian tới.

Đến nay, xã Vạn Ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện khảo sát, tìm kiếm, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ, tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ. Địa phương đã tiếp nhận thêm 5 thông tin về mộ liệt sĩ và hiện còn 52 liệt sĩ chưa được quy tập.

Quang cảnh cuộc họp.

Ban Chỉ đạo thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” xã Vạn Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến Nhân dân về chiến dịch; thực hiện rà soát, bổ sung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khảo sát, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực địa bảo đảm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đúng quy trình, thẩm quyền và quy định; tiếp tục rà soát, phối hợp thực hiện công tác lấy mẫu sinh phẩm AND cho thân nhân của liệt sĩ...

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang

- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội

- Điện thoại: 0338.294.707

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.