Xã Vạn Ninh thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), ngày 16-11, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Ninh tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các cơ sở giáo dục trên địa bàn, gồm: Trung tâm Chính trị xã Vạn Ninh, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THCS Vạn Ninh, Trường Tiểu học Vạn Ninh và Trường Mầm non Vạn Ninh.

Lãnh đạo xã Vạn Ninh tặng hoa chúc mừng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Tại các trường, lãnh đạo xã Vạn Ninh thăm hỏi tình hình công tác, đời sống của viên chức, người lao động các đơn vị; đồng thời gửi lời chúc mừng, tri ân đến tập thể các đơn vị. Lãnh đạo xã mong muốn trong thời gian tới, đội ngũ viên chức, người lao động các cơ sở giáo dục tiếp tục phát huy vai trò và trách nhiệm trong công tác giáo dục đào tạo, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.