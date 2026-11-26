Sáng 26-11, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Vạn Ninh phối hợp với Hội Nông dân xã, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Hòa - Vạn Ninh tổ chức tập huấn hướng dẫn thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng và kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh cho 30 cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn kỹ thuật thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng; kỹ thuật ủ phân hữu cơ vi sinh được tận dụng các nguồn phụ phẩm sẵn có như: Rơm rạ, thân lá cây trồng, phân chuồng... để tạo ra phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn thông tin về các mức xử phạt vi phạm hành chính trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và quản lý bao gói không đúng quy định.

Thông qua tập huấn nhằm giúp cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn xã nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo vệ môi trường nông thôn; sử dụng hiệu quả các phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, bón cho cây trồng, qua đó tiết giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả kinh tế, hướng đến sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững.