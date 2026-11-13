Xã Vạn Ninh nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các lực lượng và hưởng ứng của Nhân dân, xã Vạn Ninh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đặc biệt, việc tìm kiếm, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại núi Hòn Chảo đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu được giao, tạo thêm động lực để địa phương tiếp tục hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc

Vạn Ninh là địa bàn có truyền thống cách mạng, từng là căn cứ, địa bàn hoạt động, chiến đấu của các lực lượng vũ trang và Nhân dân trong các thời kỳ kháng chiến. Theo kết quả rà soát, toàn xã có 197 liệt sĩ hy sinh và chôn cất ban đầu trên địa bàn. Trong đó, 120 liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập; 53 trường hợp chưa tìm kiếm, quy tập được và 24 trường hợp chưa xác định rõ tình trạng quy tập. Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đảng ủy xã đã lãnh đạo thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch, tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Song song đó, UBND xã ban hành các kế hoạch triển khai chiến dịch, đẩy mạnh truyền thông và vận động Nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã được giao làm cơ quan thường trực, tham mưu, theo dõi, tổng hợp tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện.

Thượng tá Võ Phạm Bá Linh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” xã Vạn Ninh cho biết: “Địa phương xác định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và tình cảm tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vì vậy, Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và Nhân dân”.

Lực lượng chức năng tìm kiếm, cất bốc 4 hài cốt liệt sĩ trên núi Hòn Chảo.

Cùng với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xã chú trọng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, thông qua hội nghị, họp dân và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội. Địa phương còn sử dụng pa nô, áp phích, băng rôn, xe lưu động để tuyên truyền, vận động nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, người cao tuổi, người thờ cúng liệt sĩ và Nhân dân cung cấp thông tin về nơi hy sinh, chôn cất ban đầu của các liệt sĩ. Trên cơ sở các nguồn tin tiếp nhận, Ban Chỉ đạo tổ chức xác minh nhân chứng, đối chiếu hồ sơ, tài liệu và khảo sát thực địa tại những khu vực có thông tin. Việc rà soát được thực hiện thận trọng, bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp đối tượng và không kết luận khi chưa đủ căn cứ.

Nổi bật trong quá trình triển khai là việc tìm kiếm, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại núi Hòn Chảo. Từ thông tin do Nhân dân cung cấp, Ban Chỉ đạo xã tổ chức khảo sát, xác minh thực địa, đối chiếu lời kể của nhân chứng, hồ sơ và dấu tích tại hiện trường. Sau khi xác định các vị trí nghi có mộ liệt sĩ, địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm, quy tập theo quy định. Cả 4 hài cốt liệt sĩ sau đó được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung. Kết quả này giúp xã Vạn Ninh hoàn thành chỉ tiêu được giao trong chiến dịch, đồng thời khẳng định giá trị của việc phát huy nguồn thông tin trong Nhân dân.

Tiếp tục hành trình tri ân

Cùng với tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xã Vạn Ninh tích cực triển khai công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã xây dựng kế hoạch; lực lượng Công an xã rà soát, xác minh, cập nhật thông tin liệt sĩ và thân nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng. Quá trình thực hiện chiến dịch vẫn còn những khó khăn do thông tin, hồ sơ về liệt sĩ qua nhiều năm không còn đầy đủ; nhiều nhân chứng tuổi cao, trí nhớ hạn chế; địa hình, địa vật thay đổi. Một số khu vực có nguồn tin nằm ở địa hình hiểm trở, xa khu dân cư, cần sự hỗ trợ về lực lượng, phương tiện và chuyên môn của cơ quan chức năng. Việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng phụ thuộc vào chất lượng hồ sơ, thông tin thân nhân và điều kiện giám định ADN.

Các cán bộ, chiến sĩ di chuyển 4 hài cốt liệt sĩ rời khỏi núi Hòn Chảo về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo xã tiếp tục rà soát, chuẩn hóa danh sách liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn; tập trung xác minh 53 trường hợp chưa tìm kiếm, quy tập được và 24 trường hợp chưa rõ tình trạng quy tập. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân chứng lịch sử và Nhân dân cung cấp thông tin; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan chuyên môn tổ chức khảo sát, tìm kiếm khi đủ căn cứ. Thượng tá Võ Phạm Bá Linh nhấn mạnh: “Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Địa phương sẽ tiếp tục tập trung rà soát từng trường hợp, khai thác các nguồn thông tin, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để tổ chức tìm kiếm khi đủ điều kiện. Quá trình thực hiện phải bảo đảm chặt chẽ, chính xác, an toàn, không chạy theo thành tích”.

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Vạn Ninh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch. Đây là sự ghi nhận, động viên để địa phương tiếp tục chung sức tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và Nhân dân.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang

- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội

- Điện thoại: 0338.294.707

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin.