Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2026, xã Vạn Ninh đã triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Khánh Hòa. Đến ngày 27-11, địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến với tỷ lệ đồng thuận đạt 99,85%.

Người dân đồng thuận và đặt nhiều kỳ vọng

Cùng với 18 thôn khác trên địa bàn xã Vạn Ninh, từ ngày 24 đến 26-11, thôn Vinh Huề đã thành lập các tổ công tác đến từng hộ gia đình để thông tin, tuyên truyền và lấy ý kiến về dự thảo đề án. Tại mỗi gia đình, các thành viên tổ công tác trực tiếp phổ biến chủ trương của Trung ương, của tỉnh về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2026; đồng thời giải thích những nội dung liên quan để người dân hiểu rõ và tham gia đóng góp ý kiến. Nội dung được nhiều cử tri quan tâm là chủ trương thành lập phường Vân Phong trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 6 xã, phường gồm: Đại Lãnh, Tu Bông, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Vạn Hưng và Đông Ninh Hòa; tiếp nhận một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bắc Ninh Hòa và phường Ninh Hòa. Phường Vân Phong sau khi thành lập có tổng diện tích tự nhiên 796,97km², dân số 239.734 người.

Đại diện thôn Vinh Huề thông tin đến cử tri về chủ trương thành lập phường Vân Phong.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - người dân thôn Vinh Huề cho biết: “Tôi thống nhất cao với chủ trương thành lập phường Vân Phong và Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong. Mong muốn trong thời gian tới, địa phương thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ, công nghiệp, tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống của người dân”.

Đồng thuận với chủ trương này, ông Trần Đức Minh - người dân thôn 12 cho rằng, việc thành lập phường Vân Phong là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tạo cú hích để khu vực phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển mạnh mẽ hơn. Đây cũng là vận hội mới để người dân địa phương có thêm cơ hội tiếp cận việc làm, dịch vụ và thụ hưởng những thành quả phát triển.

Theo ông Trần Văn Khoa - Trưởng thôn Hiền Lương, thôn đã thành lập 7 tổ công tác để lấy ý kiến tại 779 hộ gia đình. Nhờ chủ động thông tin, tuyên truyền và phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, đến ngày 26-11, thôn đã hoàn thành việc lấy ý kiến của Nhân dân. Những ý kiến đồng thuận của người dân cho thấy chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ nhận được sự ủng hộ về mặt chủ trương mà còn gắn với những kỳ vọng thiết thực trong cuộc sống. Người dân mong muốn việc hình thành đơn vị hành chính mới sẽ tạo điều kiện huy động nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng, từng bước đưa tiềm năng của khu vực Vân Phong trở thành động lực tăng trưởng của tỉnh.

Bảo đảm dân chủ

Để việc lấy ý kiến Nhân dân diễn ra thuận lợi, đúng quy định, ngay sau khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2026, UBND xã Vạn Ninh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các thôn khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ được giao. Trong đó, địa phương chú trọng rà soát, cập nhật số liệu hộ gia đình trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về dự thảo đề án. Quá trình triển khai bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, đúng đối tượng, đúng nội dung, trình tự, thủ tục và mẫu phiếu theo quy định. Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh cho biết, xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh và nội dung dự thảo đề án bằng nhiều hình thức. Trong đó, địa phương tận dụng hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, trang thông tin điện tử để chuyển tải thông tin kịp thời, đầy đủ đến người dân. Các thôn cũng chủ động phối hợp với các tổ công tác trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, giải thích những nội dung người dân quan tâm, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, triển khai đồng bộ, công tác lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn xã Vạn Ninh được thực hiện đúng tiến độ. Xã đã tổ chức lấy ý kiến tại toàn bộ 13.758 hộ gia đình. Kết quả có 13.738 cử tri đại diện hộ gia đình tán thành với dự thảo đề án, đạt tỷ lệ 99,85%. Tỷ lệ đồng thuận cao cho thấy người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào những chuyển biến tích cực khi phường Vân Phong được thành lập. Đây cũng là nguồn động viên để địa phương tiếp tục phối hợp triển khai các nhiệm vụ liên quan theo kế hoạch của tỉnh.