Xã Vạn Ninh kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chiều 20-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vạn Ninh tổ chức kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ; khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ xã Vạn Ninh luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế; quan tâm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vạn Ninh tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà cán bộ, hội viên phụ nữ xã Vạn Ninh đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị các cấp hội trên địa bàn xã tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế tại cơ sở.

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức đập heo đất “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” và hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 30 triệu đồng; tặng 10 phần quà cho hộ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.