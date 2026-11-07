Xã Vạn Ninh: Đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông

Thời gian qua, xã Vạn Ninh đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông xuống cấp. Những công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, bảo đảm an toàn giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đầu tư nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến đường

Sau nhiều năm khai thác, 2 tuyến đường kết nối thôn Vinh Huề với trung tâm xã Vạn Ninh đã xuống cấp nghiêm trọng. Đó là đường Trần Tạo, đoạn từ thôn Phú Cang 2 đến cổng thôn Tân Phú (cũ), dài hơn 1km và tuyến đường từ tràn Ông Lạc (thôn Phú Cang 2) đến cao tốc Vân Phong - Nha Trang, dài hơn 2km. Mặt đường bong tróc, gồ ghề, xuất hiện nhiều ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nâng cấp, thảm nhựa mặt đường Trần Tạo.

Trước thực trạng đó, UBND xã Vạn Ninh đã đầu tư nâng cấp 2 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 3km. Các tuyến đường được thảm nhựa mặt đường và xây dựng hệ thống thoát nước. Đến nay, công trình đã hoàn thành, đưa vào khai thác, mang lại niềm vui cho người dân thôn Vinh Huề. "Chúng tôi rất vui khi tuyến đường được xã quan tâm đầu tư, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản. Việc đi học của con em trong thôn được an toàn hơn, nhất là vào ban đêm hoặc những ngày mưa", ông Nguyễn Văn Mười (người dân thôn Vinh Huề) cho biết.

Không chỉ tập trung khắc phục các tuyến đường xuống cấp, xã Vạn Ninh còn quan tâm xử lý những bất cập về hạ tầng thoát nước gây ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống dân cư. Trước đây, mỗi khi mưa lớn, khu vực ngã tư đường Bà Triệu - Lạc Long Quân (thôn 10) thường xuyên bị ngập. Nguyên nhân chủ yếu do hệ thống cống thoát nước có kích thước nhỏ, khả năng tiêu thoát hạn chế, khiến nước mưa thoát chậm, gây ngập úng cục bộ. Trước thực tế đó, UBND xã đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước tại đây. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình đã phát huy hiệu quả, cải thiện khả năng tiêu thoát nước, khắc phục tình trạng ngập úng trước đây. Cùng với đó, địa phương còn sửa chữa, thảm nhựa mặt đường Bà Triệu và Lạc Long Quân, tạo thuận lợi cho việc lưu thông.

Phương tiện lưu thông trên đường Trần Tạo sau khi tuyến đường hoàn thành việc nâng cấp.

Bên cạnh các tuyến giao thông trục chính, xã Vạn Ninh còn quan tâm nâng cấp, bê tông hóa các tuyến đường trong khu dân cư. Tại thôn Phú Cang 1 Bắc, tuyến đường khu dân cư đất Ông Hớn vừa hoàn thành thảm bê tông xi măng và đưa vào sử dụng, mang lại niềm phấn khởi cho hàng chục hộ dân. Thay cho con đường đất trước đây, tuyến đường bê tông giúp người dân đi lại thuận lợi, góp phần làm cho diện mạo khu dân cư khang trang, sạch đẹp hơn.

Một tuyến đường ngõ xóm tại thôn Phú Cang 1 Bắc được nâng cấp, bê tông hóa.

Đáp ứng nhu cầu của người dân

Ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh cho biết, địa phương xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Hệ thống giao thông đồng bộ sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa các khu vực, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy sản xuất và từng bước nâng cao đời sống Nhân dân. Cùng với triển khai xây dựng mới các tuyến đường, xã tập trung huy động nguồn lực nâng cấp, sửa chữa những tuyến đường hiện hữu bị xuống cấp, hư hỏng. Việc lựa chọn công trình đầu tư căn cứ vào nhu cầu thực tế, ưu tiên khắc phục những hạn chế về hạ tầng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân. Trong năm 2026, xã Vạn Ninh đã đầu tư nâng cấp, bê tông hóa các tuyến đường giao thông và sửa chữa hệ thống thoát nước với tổng kinh phí hơn 27 tỷ đồng. Nguồn lực này góp phần cải thiện chất lượng hạ tầng, khắc phục tình trạng xuống cấp của các tuyến đường và giải quyết các bất cập phát sinh trong quá trình sử dụng. Cùng với đó, UBND xã còn đầu tư các công trình điện chiếu sáng trên những trục đường giao thông và khu sinh hoạt công cộng, với kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Việc đầu tư hệ thống chiếu sáng có ý nghĩa thiết thực đối với nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân, nhất là vào ban đêm. Các tuyến đường được chiếu sáng đầy đủ giúp người tham gia giao thông quan sát thuận lợi, góp phần bảo đảm an toàn khi lưu thông, đồng thời hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự tại các khu dân cư và khu vực công cộng.

Thời gian tới, xã Vạn Ninh tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp, sửa chữa những tuyến đường xuống cấp; đồng thời mở rộng hệ thống điện chiếu sáng, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.