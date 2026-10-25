Xã Vạn Ninh chủ động ứng phó với thiên tai

Mùa mưa bão năm 2026, được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng phó, UBND xã Vạn Ninh đã xây dựng phương án theo từng cấp độ rủi ro, sát với tình hình thực tế và các tình huống có thể xảy ra. Qua đó, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có thiên tai.

Thường xuyên bị thiên tai

Vạn Ninh là địa phương ven biển, có các dòng chảy tự nhiên sông, suối và thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn. Những năm gần đây, các đợt mưa lớn, gió mạnh, ngập lụt với cường độ ngày càng gia tăng đã tác động đáng kể đến đời sống, sản xuất của người dân.

Trong đợt lũ tháng 11-2025, mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn đã gây ngập trên diện rộng tại khu vực phía Tây của xã. Có 470 nhà dân ở vùng trũng thấp bị ngập từ 1m đến 3m, trong đó 106 hộ phải di dời khẩn cấp.

Lực lượng chức năng thực hiện di dời người dân đến nơi an toàn trong đợt mưa lũ tháng 11-2025.

Ông Phạm Ngọc Luyện – Trưởng phòng Kinh tế xã Vạn Ninh cho biết, đợt mưa lũ này còn làm ngập hơn 850ha lúa, gây hư hỏng một số công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi trên địa bàn, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 26 tỷ đồng. Sau mưa lũ, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất khi được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ.

Thực tế cho thấy, xã Vạn Ninh luôn đứng trước nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới và các đợt mưa lũ trong mùa mưa bão. Từ kinh nghiệm thực tiễn, địa phương đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai năm 2026, xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng tình huống và cấp độ rủi ro, nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Sẵn sàng “4 tại chỗ”

Phát huy nội lực, chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” là yêu cầu trọng tâm trong phương án phòng, chống bão, áp thấp nhiệt đới, lũ và ngập lụt của xã Vạn Ninh trong năm 2026. Đối với bão, áp thấp nhiệt đới, xã tập trung rà soát, chuẩn bị phương án sơ tán dân theo từng cấp độ bão. Dự kiến, hơn 630 hộ với hơn 2.525 nhân khẩu tại các khu vực xung yếu ven biển, ven sông sẽ được sơ tán đến các điểm tránh trú như trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn hoặc nhà kiên cố, cao tầng khi cần thiết.

Xã Vạn Ninh triển khai công tác cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão năm 2026.

Địa phương cũng xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho hơn 280 phương tiện tàu thuyền và hơn 130 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Những tàu công suất lớn và các phương tiện đang đánh bắt xa bờ, xã thông tin, hướng dẫn chủ phương tiện chủ động tìm nơi tránh trú tại các khu neo đậu thuộc phường Đông Ninh Hòa, phường Nam Nha Trang và xã Nam Cam Ranh. Các tàu nhỏ được hướng dẫn neo đậu tại hai cửa sông Bà Bường và Hiền Lương trên địa bàn xã.

Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, địa phương vận động các chủ lồng bè di chuyển đến khu vực kín gió, gia cố, giằng néo nhằm hạn chế thiệt hại khi có bão. Đồng thời, xã tổ chức vận động, đưa hơn 100 lao động đang làm việc trên biển vào bờ tránh trú trước khi bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền.

Với nguy cơ ngập lụt, lũ, lũ quét và sạt lở đất, xã Vạn Ninh tập trung rà soát, sẵn sàng di dời 209 hộ với 777 nhân khẩu tại các khu vực xung yếu có nguy cơ ngập sâu, sạt lở khi mưa lớn hoặc nước từ thượng nguồn đổ về nhanh. Trong đó, các khu vực dọc sông Hiền Lương và sông Bà Bường, thuộc thôn Vinh Huề và Phú Cang 2 Nam, được xác định là những địa bàn cần đặc biệt chú trọng theo dõi, chủ động phương án sơ tán dân khi có tình huống nguy hiểm.

Bên cạnh phương án di dời dân, xã đã xây dựng kế hoạch huy động phương tiện, vật tư và trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai như canô, xuồng cứu hộ, áo phao, phao cứu sinh; đồng thời chuẩn bị nhu yếu phẩm, thuốc men và các điều kiện cần thiết để bảo đảm thông tin liên lạc, an toàn điện. Những phương án này nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời góp phần ổn định đời sống người dân trong thời gian tránh trú.

Về lực lượng, địa phương dự kiến huy động dân quân, công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đoàn viên và các lực lượng liên quan; đồng thời phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn để tổ chức ứng phó, cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau thiên tai.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vạn Ninh cho biết, xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các thôn rà soát những khu vực xung yếu, thống kê cụ thể các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng, xác định các điểm tránh trú để sẵn sàng tổ chức sơ tán khi cần thiết. Các thông tin này được cập nhật, bổ sung vào phương án ứng phó thiên tai của địa phương.

Cùng với đó, xã triển khai cắt tỉa cây xanh trên các tuyến đường; phối hợp với các đơn vị viễn thông, điện lực thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn điện, thông tin liên lạc trong mùa mưa bão. UBND xã cũng yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công chủ động gia cố công trình, lắp đặt biển cảnh báo tại những vị trí cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Với việc chủ động xây dựng phương án sát thực tế, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết, xã Vạn Ninh đang từng bước nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai, hạn chế thiệt hại.