Xã Vạn Ninh chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi

Thời gian qua, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Vạn Ninh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho hội viên. Hội cũng tạo điều kiện để NCT tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín và vai trò trong gia đình, cộng đồng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Hưởng ứng “Tháng hành động Vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2026, những ngày đầu tháng 10, Hội NCT xã Vạn Ninh phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang tổ chức chương trình khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị các bệnh về mắt cho NCT và người dân trên địa bàn xã. Tại chương trình, hơn 130 NCT của thôn Phú Cang 1 và thôn Phú Cang 1 Bắc đã được các y, bác sĩ thăm khám kiểm tra thị lực, soi đáy mắt trực tiếp bằng máy Slit Lamp; hướng dẫn điều trị các bệnh lý mắt thường gặp ở NCT như: Đục thủy tinh thể, viêm bờ mi, tắc lệ đạo… Đồng thời, người dân được cấp, phát thuốc bổ mắt theo chỉ định của bác sĩ.

Ông Trần Công Phụng được thăm khám các bệnh về mắt.

Ông Trần Công Phụng (72 tuổi, trú thôn Phú Cang 1) vui mừng khi được các y, bác sĩ trực tiếp thăm khám, tư vấn và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mắt. Ông Phụng chia sẻ, chương trình được đưa về tận thôn là điều rất đáng quý, thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với người dân, đặc biệt là NCT.

Sự chăm sóc ấy càng có ý nghĩa khi giúp NCT có thêm cơ hội phát hiện, điều trị bệnh kịp thời, cải thiện chất lượng cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Hạnh (85 tuổi, trú thôn 10) cho biết, sau khi được khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị bệnh về mắt, bà còn được chương trình hỗ trợ phương tiện di chuyển, cơm trưa và nước uống khi đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang điều trị. Đến nay, thị lực của bà đã cải thiện, mắt sáng hơn, nhìn rõ hơn trước, mang lại niềm vui cho bản thân.

Theo ông Đinh Văn Tư - Chủ tịch Hội NCT xã Vạn Ninh, qua đợt khám lần này, các y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang đã thăm khám, tư vấn và hướng dẫn điều trị cho hơn 1.000 NCT và người dân trên địa bàn xã. Chương trình góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho NCT và Nhân dân, đồng thời lan tỏa tinh thần chung tay chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT trong cộng đồng.

Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng

Hiện nay, toàn xã Vạn Ninh có 3.700 NCT, sinh hoạt tại 19 chi hội. Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCT luôn được địa phương quan tâm. Hội NCT xã đã tích cực phối hợp triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, bảo đảm thực hiện các chính sách đối với NCT, góp phần giúp NCT sống vui, sống khỏe, an tâm trong cuộc sống. Hội phối hợp tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho hơn 600 cụ, trong đó có 6 cụ 100 tuổi và 42 cụ 90 tuổi; huy động các nguồn lực tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 90 triệu đồng. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là lời động viên, sự trân trọng dành cho những người đã có nhiều đóng góp trong gia đình và xã hội.

Hội Người cao tuổi xã Vạn Ninh tặng quà chúc thọ cho các hội viên tại thôn 1.

Cùng với đó, hội phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập sổ theo dõi sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 900 cụ; phối hợp rà soát, hướng dẫn cho 1.380 cụ làm thủ tục hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên. Những hoạt động này góp phần hỗ trợ NCT, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và thụ hưởng các chính sách theo quy định.

Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất và sức khỏe, Hội NCT xã Vạn Ninh còn chú trọng nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Hiện nay, hội duy trì và phát triển hoạt động của 10 câu lạc bộ về thơ ca, thể dục dưỡng sinh, cờ tướng… Qua đó, NCT có điều kiện giao lưu, rèn luyện sức khỏe, chia sẻ niềm vui trong cuộc sống. Những sân chơi phù hợp với lứa tuổi không chỉ giúp NCT sống vui, sống khỏe mà còn góp phần gắn kết hội viên, xây dựng tình làng nghĩa xóm và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Đây cũng là cách thiết thực để NCT tiếp tục khẳng định giá trị bản thân, duy trì sự năng động, lạc quan và đóng góp tích cực cho xã hội.

Theo ông Lường Ngọc Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, cùng với thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NCT, hội đã tập trung vận động hội viên tích cực tham gia giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh, trật tự tại khu dân cư; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Sự tham gia trách nhiệm của NCT cho thấy, dù tuổi cao, các cụ vẫn luôn quan tâm đến công việc chung, nêu gương trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời vận động con cháu và người dân cùng chung tay xây dựng quê hương. Do đó, thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với Hội NCT xã trong công tác chăm lo đời sống NCT. Đây là cơ sở để các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng NCT tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.