Xã Vạn Ninh bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho gần 200 học viên

Ngày 11-11, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh xã Vạn Ninh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị và cán bộ cốt cán tại các thôn trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng.

Trong 2 ngày (11 và 12-11), các học viên được nghiên cứu các chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; phòng, chống "Diễn biến hòa bình"; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên...

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức cho các học viên về lý luận chính trị, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; từ đó vận dụng có hiệu quả kiến thức vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn xã.