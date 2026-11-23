Ngày 23-11, Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công xã Vạn Ninh tổ chức bế mạc Hội thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), gắn với Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) năm 2026.

Hội thao diễn ra từ ngày 18 đến 23-11, thu hút hơn 200 vận động viên thuộc 18 đoàn đến từ các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Vạn Ninh tham gia. Các vận động viên tranh tài ở 3 môn thi đấu, gồm: Bóng chuyền hơi nữ, nhảy bao bố, kéo co.

Lãnh đạo xã Vạn Ninh trao giải cho các đội đạt thành tích cao của môn bóng chuyền hơi nữ.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội đạt thành tích cao ở các môn thi đấu.

Hội thao góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo sân chơi lành mạnh để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn xã giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết và gắn bó giữa các đơn vị.