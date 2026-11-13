Xã Văn Lang quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy

Xã Văn Lang tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn xã. Ảnh: Trang thông tin điện tử UBND xã Văn Lang.

Chủ động kiểm soát nguy cơ từ địa bàn dân cư

Xã Văn Lang được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ dân số, diện tích tự nhiên xã Kim Hỷ, Lương Thượng và xã Văn Lang (cũ). Xã có diện tích tự nhiên 171,59km2, địa giới hành chính xã tiếp giáp với các xã sau: phía Bắc giáp xã Thượng Quan và xã Hiệp Lực, phía Đông giáp xã Cường Lợi, phía Nam giáp xã Côn Minh và xã Trần Phú, phía Tây giáp xã Vĩnh Thông.

Với địa bàn rộng, dân cư sinh sống tại 19 thôn với 5 dân tộc chủ yếu (Tày, Kinh, Dao, Mông, Nùng…) cùng chung sống. Đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn khá cao. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại xã Văn Lang đặt ra yêu cầu phải chủ động nhận diện nguy cơ, không để tội phạm ma túy lợi dụng các điều kiện thuận lợi để hoạt động. Từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định xây dựng xã không ma túy là nhiệm vụ cần thực hiện thường xuyên, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và sự tham gia của người dân.

Xã Văn Lang tham gia Lễ mít tinh trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, được truyền hình trực tiếp từ điểm cầu Hà Nội đến 33 tỉnh, thành phố. Ảnh: Trang thông tin điện tử UBND xã Văn Lang.

UBND xã Văn Lang đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy xã đưa các chỉ tiêu, nội dung và giải pháp về công tác phòng, chống ma túy vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trong đó, xác định rõ công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đề ra các mục tiêu cụ thể như: kiềm chế, làm giảm số người nghiện ma túy; không để phát sinh điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; từng bước xây dựng “xã không ma túy”.

Công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy trong các buổi họp dân, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của hội, đoàn thể. Các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy. Lực lượng công an và đoàn viên, thanh niên còn phối hợp tuyên truyền trong trường học, trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng phòng ngừa trước những cám dỗ của tệ nạn xã hội, tác hại của ma túy, thủ đoạn lôi kéo của các đối tượng xấu, từ đó nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân. Đồng thời, cho học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy. Lực lượng cũng công khai số điện thoại của Công an xã và Trưởng Công an xã để người dân nắm, cung cấp các thông tin liên quan đến ma túy.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Lang Nông Thị Diệp cho biết: Văn Lang là xã vùng cao, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại còn nhiều hạn chế, đời sống kinh tế của người dân còn khó khăn, nhận thức pháp luật không đồng đều. Những đặc thù này gây không ít trở ngại cho công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng xã không ma túy giai đoạn 2025-2030, Đảng ủy, UBND xã Văn Lang và Công an xã đã ban hành các kế hoạch, quyết định cụ thể hóa nhiệm vụ phòng, chống ma túy. Trong đó, địa phương tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo, thành lập các tổ an ninh cơ sở; triển khai kế hoạch xây dựng xã không ma túy, chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy đến năm 2030 và tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Công tác tuyên truyền tại cơ sở giáo dục, nhất là đối với học sinh, được chú trọng. Thực hiện Kế hoạch số 4996/KH-SGDĐT ngày 9/9/2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” năm 2026, UBND xã Văn Lang đã xây dựng kế hoạch số 2047/UBND-VHXH ngày 21/9/2026 về việc triển khai 2 hội thi về phòng, chống ma túy và hướng dẫn nộp hồ sơ, sản phẩm dự thi năm 2026 triển khai tại các đơn vị trường học trên địa bàn xã, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của trường.

Thông qua cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của học sinh trên địa bàn xã về pháp luật phòng, chống ma túy; giúp các em nhận diện được những nguy cơ bị rủ rê, lôi kéo, dụ dỗ sử dụng hoặc tham gia các hành vi liên quan đến ma túy trong đời sống và trên môi trường mạng. Học sinh bước đầu biết vận dụng kiến thức để xử lý các tình huống thực tế, hình thành kỹ năng từ chối, tự bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp nguy cơ. Qua cuộc thi, các em cũng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng trường học và cộng đồng an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy sức mạnh toàn dân

Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, xã Văn Lang đã chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, đồng thời huy động sự tham gia tích cực của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy được điều chỉnh phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là những nhóm có nguy cơ cao như học sinh, thanh thiếu niên. Cùng với tuyên truyền rộng rãi, địa phương tăng cường tuyên truyền cá biệt đối với người có quá khứ nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người đang bị quản lý sau cai nghiện ma túy.

Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua hệ thống loa truyền thanh trên địa bàn, các phương tiện thông tin đại chúng và trang mạng xã hội nhằm phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy. Địa phương cũng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, người có uy tín trong dòng họ, chức sắc trong các tổ chức tôn giáo để tham gia tuyên truyền, từng bước hình thành mạng lưới tuyên truyền viên ngay tại cộng đồng dân cư.

Hiện nay tại địa bàn xã đang tích cực xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự gắn với phòng, chống ma túy. Điển hình như tại thôn Khuổi Nộc, đã tổ chức ra mắt mô hình “Tự quản - Tự chủ - Tự giám sát” gắn với xây dựng “Thôn không có ma túy” và “Thôn sáng - xanh - sạch - đẹp”, đang phát huy hiệu quả. Thông qua mô hình nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và tinh thần tự giác của nhân dân; huy động sức mạnh của cộng đồng trong phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; đồng thời từng bước hình thành nếp sống văn minh, xây dựng khu dân cư an toàn, đoàn kết, sạch đẹp.

Thông qua Giải chạy hưởng ứng, UBND xã Văn Lang tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác phòng, chống ma túy. Ảnh: Trang thông tin điện tử UBND xã Văn Lang.

Phó trưởng Công an xã Văn Lang, Trung tá Hoàng Lục Quân cho biết: địa phương xác định công tác phòng, chống ma túy phải được triển khai đồng bộ, có sự tham gia của toàn xã hội. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy với thông điệp “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài phòng, chống ma túy”.

Bên cạnh đó, Công an xã cũng chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, phức tạp; quan tâm công tác quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với công an cấp trên trong đấu tranh, triệt phá các điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, không để hình thành “điểm nóng” trên địa bàn.

Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng Công an, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, với Văn Lang đang từng bước nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy từ cơ sở. Phát huy sức mạnh cộng đồng, chủ động phòng ngừa và giữ vững an ninh, trật tự sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã không ma túy, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.