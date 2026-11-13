Xã Văn Lang nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới

Mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình ông Nguyễn Văn Thuận, thôn 14, xã Văn Lang góp phần đa dạng sản xuất, nâng cao thu nhập.

Chương trình XDNTM được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ. Điểm nhấn trong quá trình thực hiện là địa phương không chỉ chú trọng hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng, giao thông, thiết chế văn hóa mà còn hướng đến nâng cao chất lượng các tiêu chí, bảo đảm kết quả đạt được thực chất, bền vững. Trong đó, người dân được xác định là chủ thể, vừa tham gia thực hiện, vừa trực tiếp thụ hưởng thành quả từ chương trình. Từ sự đồng thuận của Nhân dân, nhiều công trình hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, nâng cấp; cảnh quan môi trường từng bước được cải thiện, các thiết chế văn hóa được duy trì và phát huy hiệu quả. Diện mạo các khu dân cư ngày càng khang trang, sạch đẹp. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đến nay, xã Văn Lang đạt 16/19 tiêu chí, tương ứng 54/57 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025; có 15/19 thôn đạt chuẩn NTM. Kết quả này cho thấy sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong quá trình thực hiện chương trình. Tuy nhiên, XDNTM không dừng lại ở việc hoàn thành các tiêu chí mà quan trọng hơn là duy trì, nâng cao chất lượng những kết quả đã đạt được, tránh tình trạng chạy theo thành tích hoặc để tiêu chí bị giảm sút sau công nhận. Một trong những nhiệm vụ quan trọng được xã chú trọng là phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, bởi đây không chỉ là tiêu chí quan trọng trong XDNTM, mà còn là nền tảng để duy trì những thành quả đã đạt được. Địa phương tiếp tục khuyến khích người dân khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, lao động, đất đai để phát triển các mô hình sản xuất phù hợp; từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, hình thành các sản phẩm hàng hóa có chất lượng, giá trị kinh tế cao hơn.

Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm triển khai, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế và tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông thôn. Xã hiện có các sản phẩm OCOP như bí xanh Văn Lang, trà bí xanh Văn Lang, cá lăng Vô Tranh, các sản phẩm từ cá tầm, bún khô, mì gạo, cá thính... Các sản phẩm được duy trì sản xuất, từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân. Việc phát triển sản phẩm OCOP cũng mở ra hướng đi mới trong tổ chức sản xuất, giúp các chủ thể quan tâm hơn đến chất lượng, mẫu mã, bao bì và xây dựng thương hiệu. Thay vì chỉ tiêu thụ sản phẩm thô, người dân và các cơ sở sản xuất từng bước chú trọng chế biến, đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của thị trường.

Đồng chí Lưu Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Lang cho biết: Chương trình XDNTM tiếp tục được Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng thực chất, bền vững, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất. Trên cơ sở những kết quả đạt được, xã tập trung rà soát các tiêu chí còn thiếu, những tiêu chí có nguy cơ giảm chất lượng để có giải pháp thực hiện phù hợp; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, thôn. Quan tâm duy trì, phát huy các sản phẩm OCOP hiện có, lựa chọn những sản phẩm có tiềm năng để hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá, công nhận trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi trong XDNTM. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, phát triển các mô hình kinh tế, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp dần trở thành công việc thường xuyên của mỗi gia đình, mỗi thôn. Cấp ủy, chính quyền xã xác định các phong trào thi đua cần được triển khai gắn với những phần việc cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, đời sống người dân được cải thiện, hướng tới mục tiêu xây dựng những miền quê đáng sống.