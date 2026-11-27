Trường Tiểu học Văn Lang họp triển khai một số nhiệm vụ quan trọng năm học 2026 - 2027.

Sau sắp xếp, số trường học trên địa bàn xã giảm từ 11 trường còn 3 trường, tương ứng với 3 cấp học. Các trường tổ chức hoạt động tại một điểm trường chính và các phân hiệu. Đây là thay đổi lớn về tổ chức cũng như tạo điều kiện tập trung nguồn lực, điều phối đội ngũ và nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất. Trước yêu cầu đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Văn Lang ban hành nghị quyết về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030, xác định mục tiêu xây dựng hệ thống giáo dục ổn định, kỷ cương, thực chất; chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị theo mục tiêu, dữ liệu, chất lượng và kết quả.

Đến năm 2030, xã phấn đấu 100% cơ sở giáo dục công lập vận hành ổn định theo mô hình quản trị thống nhất giữa trường chính và các phân hiệu; duy trì vững chắc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học và trung học cơ sở. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt từ 98% trở lên, bảo đảm 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1. Đồng thời, không để học sinh vì hoàn cảnh kinh tế hoặc điều kiện địa lý bị gián đoạn học tập.

Địa phương đặt mục tiêu phấn đấu 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó ít nhất một trong ba trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Các trường phổ thông tổ chức thường xuyên hoạt động giáo dục STEM, trải nghiệm, kỹ năng số và giáo dục địa phương; từng bước nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh.

Để thực hiện mục tiêu, xã xác định đổi mới quản trị và trách nhiệm người đứng đầu là khâu đột phá quan trọng. UBND xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục theo phân cấp; giao mục tiêu, kiểm tra, đánh giá chất lượng và bảo đảm các điều kiện cần thiết. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện đối với trường chính và các phân hiệu; các phó hiệu trưởng được phân công phụ trách lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Đáng chú ý, mỗi trường hằng năm phải xác định từ 3 đến 5 vấn đề trọng tâm cần giải quyết, làm rõ người phụ trách, thời hạn, sản phẩm và kết quả. Việc đánh giá chất lượng không chỉ dựa trên hồ sơ, báo cáo mà phải xác định được học sinh tiến bộ ra sao, phân hiệu nào còn hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục.

Xã cũng xây dựng khung chất lượng giáo dục Văn Lang, lấy dữ liệu năm 2026 làm đường cơ sở để theo dõi sự tiến bộ. Từ năm 2027, các trường được giao chỉ tiêu cải thiện phù hợp thực tế, không áp dụng bình quân, tránh chạy theo thành tích hoặc biến các chỉ số thành áp lực hành chính.

Trường Mầm non Văn Lang nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Cùng với đổi mới quản trị, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được xác định là yếu tố quyết định chất lượng giáo dục. Xã phối hợp với các nhà trường rà soát vị trí việc làm, năng lực chuyên môn và nhu cầu bồi dưỡng của từng cán bộ, giáo viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng gắn với những vấn đề thực tế của nhà trường.

Mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng hằng năm theo vị trí việc làm. Một điểm mới trong định hướng phát triển giáo dục của Văn Lang là hình thành mạng lưới chuyên gia, nhà giáo cốt cán dùng chung trong toàn xã. Lực lượng này được lựa chọn từ cán bộ quản lý, giáo viên có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời mở rộng kết nối với nhà giáo nghỉ hưu, giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và những người con quê hương đang công tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa học - công nghệ.

Mạng lưới tập trung hỗ trợ các lĩnh vực quản trị nhà trường, giáo dục mầm non, các môn học cốt lõi, ngoại ngữ, STEM, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và giáo dục hòa nhập. Hoạt động chuyên gia được triển khai theo hướng phát hiện vấn đề từ dữ liệu, phân tích nguyên nhân, xây dựng giải pháp, hỗ trợ giáo viên thực hiện và đánh giá kết quả để nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Đối với người học, các nhà trường chú trọng phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ; tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ngoại ngữ, năng lực số, khoa học - công nghệ và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Công tác phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích, đuối nước và bảo đảm an toàn trên môi trường mạng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên.

Đồng chí Hà Thị Phương Bắc - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Lang cho biết: Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy xã đồng thời đề ra mô hình “Gia đình - Nhà trường - Cộng đồng cùng giáo dục”. Theo đó, nhà trường chủ động nắm bắt tình hình từng học sinh, duy trì thông tin hai chiều với phụ huynh, phát hiện sớm những trường hợp có nguy cơ bỏ học hoặc cần hỗ trợ. Gia đình phối hợp giáo dục đạo đức, ý thức tự học và sử dụng công nghệ an toàn. Các tổ chức chính trị - xã hội, khu dân cư, Hội Khuyến học, Công an xã và Trạm Y tế cùng tham gia tạo môi trường giáo dục an toàn, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương cũng chú trọng khai thác nhà văn hóa, thư viện, sân thể thao, sân chơi và không gian sinh hoạt cộng đồng để mở rộng cơ hội học tập, rèn luyện cho học sinh.

Xã Văn Lang phấn đấu 100% cơ sở giáo dục quản trị dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; sử dụng học bạ số và các nền tảng quản trị theo quy định. Trí tuệ nhân tạo được khuyến khích ứng dụng trong quản lý, xây dựng học liệu và hỗ trợ người học, gắn với yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn và phát huy vai trò của nhà giáo.

Theo lộ trình, tháng 12/2026 hoàn thành xây dựng đường cơ sở chất lượng giáo dục. Trong quý I/2027, địa phương hoàn thiện khung chất lượng giáo dục Văn Lang và bộ công cụ theo dõi, đánh giá. Giai đoạn 2028-2029 tập trung thu hẹp chênh lệch chất lượng giữa trường chính và các phân hiệu; năm 2030 tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

Với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, xã Văn Lang hướng tới xây dựng nền giáo dục phát triển ổn định, đồng đều và thực chất. Trong đó, hiệu quả của việc sắp xếp trường lớp sẽ được đo bằng chất lượng dạy và học, sự tiến bộ của học sinh và cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng của trẻ em trên địa bàn.