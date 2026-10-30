Xã Văn Lang giành giải Nhất Liên hoan truyền thông về văn hóa truyền thống và bình đẳng giới

Một tiết mục dự thi tại Liên hoan.

Tham gia Liên hoan có 12 đội đến từ các xã đang thụ hưởng Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 – 2030.

Các đội trải qua hai phần thi: Sáng tạo truyền thông và trình diễn trang phục truyền thống. Bằng hình thức sân khấu hóa, các đội truyền tải thông điệp về xóa bỏ hủ tục, định kiến giới; phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, mua bán người; bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Nội dung chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, gìn giữ bản sắc văn hóa được thể hiện gần gũi, sinh động.

Liên hoan là dịp để các địa phương giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu những cách làm sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về bình đẳng giới tại cơ sở.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho xã Văn Lang.

Kết thúc Liên hoan, đội xã Văn Lang giành giải Nhất. Ban Tổ chức cũng trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 6 giải Khuyến khích cùng các giải phụ về tiểu phẩm, thuyết minh trang phục và sự tham gia tích cực của nam giới.