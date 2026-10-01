Xã Vạn Hưng tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

Sáng 1-10, Hội Người cao tuổi xã Vạn Hưng tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10) và triển khai thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2026.

Một tiết mục văn nghệ do người cao tuổi xã biểu diễn tại chương trình.

Tại chương trình, các cán bộ, hội viên người cao tuổi đã cùng nhau ôn lại ý nghĩa Ngày Quốc tế Người cao tuổi; thông tin những kết quả nổi bật trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã thời gian qua.

Hội Người cao tuổi xã cũng triển khai các nội dung trọng tâm của “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2026; tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chăm sóc, bảo vệ và phát huy vai trò người cao tuổi; vận động các nguồn lực hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên...

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi xã trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Hội Người cao tuổi xã tặng 164 suất quà (200.000 đến 500.000 đồng/suất) cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các suất quà hơn 50 triệu đồng do hội vận động các mạnh thường quân hỗ trợ.