Xã Ứng Thiên xử lý vi phạm gây mất an toàn giao thông
Đường giao thông công cộng là không gian phục vụ nhu cầu đi lại chung của người dân. Thế nhưng, tại tuyến đường nối với tỉnh lộ 429C (Kênh Vân Đình) đi Phú Túc, thuộc địa bàn xã Ứng Thiên, một doanh nghiệp địa phương lại ngang nhiên sử dụng lòng đường làm nơi đúc, tập kết cấu kiện bê tông. Tình trạng này không chỉ khiến mặt đường bị thu hẹp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn gây hư hại kết cấu hạ tầng công cộng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-ung-thien-xu-ly-vi-pham-gay-mat-an-toan-giao-thong-246261107173359694.htm