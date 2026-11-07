Xã Ứng Thiên xử lý vi phạm gây mất an toàn giao thông

Tròn một năm sau đợt sạt lở lịch sử mùa mưa năm trước, diện mạo bờ kè An Lương (xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Với tổng vốn đầu tư hơn 220 tỷ đồng, tuyến kè kiên cố dài gần 1,5km đã hoàn thiện gần 90%, sẵn sàng bảo vệ hàng trăm nóc nhà ở nơi con sông Thu Bồn về với biển cả.