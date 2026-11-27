Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kết luận số 130-KL/TW, ngày 25/11/2026 của Bộ Chính trị về hình thức kỷ niệm, tri ân các bậc tiền nhân, anh hùng dân tộc, các tầng lớp Nhân dân, thương binh, liệt sĩ, người có công trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.