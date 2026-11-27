Xã Ứng Thiên tổng kết công tác xây dựng Đảng
Sáng 27/11, Đảng ủy xã Ứng Thiên vừa tổ chức hội nghị giao ban 4 trục triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 cũng như giai đoạn nước rút cuối năm 2026. Theo đó, toàn hệ thống chính trị xã tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Về công tác xây dựng Đảng, hoàn thành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức tổng kết công tác năm 2026; đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm HanoiWork.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-ung-thien-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-246261127195620638.htm