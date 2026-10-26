Xã Ứng Thiên: Quyết liệt ra quân giải toả chợ cóc, chợ tạm

Thực hiện Kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 06-10-2026 của UBND xã Ứng Thiên về việc kiểm tra, giải tỏa các tụ điểm kinh doanh trái phép, đúng 7h00 sáng 26-10, các lực lượng chức năng gồm Công an xã, an ninh cơ sở, Phòng Kinh tế, Phòng Hạ tầng -Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đã đồng loạt xuất quân từ trụ sở UBND xã (tại thôn Trường Thịnh).

Các lực lượng ra quân thực hiện nhiệm vụ giải toả chợ tạm, chợ cóc. Ảnh: Lê Hoa

Trong ngày ra quân đầu tiên, các tổ công tác tập trung giải tỏa triệt để tại các địa bàn trọng điểm, nơi thường xuyên phát sinh tình trạng họp chợ cản trở giao thông. Cụ thể là khu vực các chợ: Ba Thá, chợ Vân, chợ Trần Đăng; tuyến đường 429B thuộc thôn Quảng Nguyên; các điểm kinh doanh tự phát tại thôn Song Vũ và khu vực thôn Liên Bạt.

Tại các khu vực này, lực lượng chức năng đã tiến hành giải tỏa bục bệ, tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo đặt sai quy định; đồng thời kẻ vẽ lại vạch sơn ranh giới hành lang giao thông. Công an xã cùng lực lượng an ninh cơ sở đóng vai trò nòng cốt, vừa tổ chức điều tiết giao thông, vừa kiên quyết thu giữ phương tiện, vật dụng của các trường hợp cố tình vi phạm.

Các tiểu thương dọn hàng gọn vào trong quầy. Ảnh: Lê Hoa

Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, việc kiểm tra, giải tỏa các điểm chợ cóc, chợ tạm không chỉ là giải pháp tình thế mà là nhiệm vụ trọng tâm nhằm siết chặt kỷ cương quản lý Nhà nước về trật tự đô thị. UBND xã yêu cầu các lực lượng phải thực hiện theo hình thức cuốn chiếu làm từng khu vực, không bỏ sót vi phạm. Đối với các trường hợp cố tình chống đối, lực lượng chức năng phải kiên quyết lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ phương tiện, tháo dỡ triệt để các công trình vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Các lực lượng hỗ trợ người dân thu dọn hàng hoá khỏi khu vực vỉa hè, lòng đường. Ảnh: Lê Hoa

Phó Chủ tịch UBND xã cũng chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn không dừng lại ở việc giải tỏa bề nổi, mà phải rà soát, bố trí đưa các hộ tiểu thương vào buôn bán tập trung tại các chợ chính đã được quy hoạch hoặc các khu vực phù hợp.

Bên cạnh các biện pháp hành chính cưỡng chế, xã Ứng Thiên đặc biệt chú trọng công tác vận động, thuyết phục. Các đoàn đoàn thể và lực lượng chức năng đã đến từng hộ kinh doanh mặt đường, tiểu thương buôn bán lưu động để giải thích quy định pháp luật, yêu cầu ký cam kết không tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Đợt cao điểm giải tỏa trật tự đô thị tại xã Ứng Thiên sẽ diễn ra liên tục đến ngày 15-11-2026. Để tránh tình trạng tái diễn vi phạm sau khi lực lượng rút đi, UBND xã đã phân công Công an xã và lực lượng an ninh cơ sở tổ chức cắm chốt thường xuyên tại các "điểm nóng" đã được giải tỏa.