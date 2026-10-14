Xã Ứng Thiên phát huy hiệu quả các mô hình kinh tế

Mô hình chăn nuôi gà đẻ tại xã Ứng Thiên cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyên Trung

Đến xã Ứng Thiên hôm nay, dễ dàng nhận thấy sự chuyển mình rõ nét trong tư duy và phương thức sản xuất của nông dân địa phương. Nhiều mô hình kinh tế quy mô lớn, áp dụng kỹ thuật hiện đại, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn ngày càng được chú trọng. Các vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, quy mô lớn, vùng thủy sản kết hợp chăn nuôi, vùng sản xuất cây ăn quả đã hình thành rõ ràng tại khu vực Hoa Viên, Trường Thịnh, Liên Bạt.

​Một trong những mô hình tiêu biểu về kinh tế tập thể là Hợp tác xã Thủy sản Lưu Khê. Giám đốc Hợp tác xã Đặng Văn Duân cho biết, đơn vị có 38 hộ thành viên với tổng diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 20ha. Các hộ tập trung nuôi những loại cá có giá trị kinh tế cao như trắm, chép, rô phi. Bản thân gia đình ông Duân cũng đang triển khai mô hình trên diện tích khoảng 2ha.

​Nhờ chủ động áp dụng quy trình chăm sóc, quản lý nguồn nước, phòng, chống dịch bệnh và tổ chức sản xuất phù hợp, năng suất nuôi thủy sản tại hợp tác xã đạt mức 15-20 tấn/ha/vụ. Mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế thủy sản tại địa phương.

​Bên cạnh đó, mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng liên kết, quy mô lớn, chú trọng chất lượng sản phẩm cũng khẳng định được hiệu quả vượt trội. Điển hình là mô hình chăn nuôi gà đẻ của gia đình ông Vũ Văn Hổ ở thôn Viên Nội cho hiệu quả kinh tế cao. Ông Hổ cho biết, gia đình đã đầu tư khoảng 4 tỷ đồng cho trang trại và đàn gà với tổng số 15.000 con gà đẻ, 6.000 gà hậu bị. Các chuồng nuôi gà có giàn quạt làm mát và hệ thống phun sương trên mái, máy cho ăn tự động. Đáng chú ý, lớp đệm lót sinh học trong chuồng gà vừa giúp giữ sạch vệ sinh môi trường, vừa tạo lớp phân hữu cơ để bón ruộng với khối lượng 20-25 tấn/2 tháng, đem lại nguồn thu nhập tăng thêm cho gia đình. Năm 2026, sản phẩm trứng gà của gia đình ông Hổ được UBND thành phố cấp chứng nhận đạt OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) 3 sao. Đây cũng là một lợi thế giúp trang trại tăng lượng tiêu thụ, tăng thu nhập.

Còn tại thôn Viên Ngoại, trang trại chăn nuôi lợn của hộ ông Mai Văn Lực là minh chứng cho sự nhạy bén và bài bản trong sản xuất. Gia đình ông Lực hiện nuôi khoảng 1.200 con lợn thương phẩm theo hình thức liên kết, gia công cho Công ty Mawin. Quy trình chăm sóc, chăn nuôi an toàn và phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được thực hiện nghiêm ngặt. Ông Lực thông tin, mô hình duy trì ổn định khoảng 2 lứa/năm, mang lại nguồn thu nhập từ 1 đến 1,5 tỷ đồng/năm cho gia đình; đồng thời tạo việc làm cho một số lao động địa phương với mức thu nhập cao, đạt khoảng 20-30 triệu đồng/người/tháng.

​Đồng hành với sự vươn lên của các mô hình kinh tế, Hội Nông dân xã Ứng Thiên luôn khẳng định vai trò nòng cốt trong việc kết nối, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho hội viên nông dân mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chủ tịch Hội Nông dân xã Ứng Thiên Đỗ Quang Tuấn chia sẻ, hội tích cực phối hợp với các cấp, các ngành và ngân hàng để mang nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng. Tính đến nay, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã triển khai 22 dự án trên địa bàn xã với tổng dư nợ 12,85 tỷ đồng, hỗ trợ 261 hộ vay để đầu tư con giống, vật tư, thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng dư nợ hơn 65 tỷ đồng thông qua 29 tổ tiết kiệm và vay vốn, cho 1.025 hộ vay phát triển kinh tế, bảo đảm không có nợ quá hạn.

Ông Đỗ Quang Tuấn khẳng định, hội luôn chú trọng nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, thị trường tiêu thụ của nông dân để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền quan tâm, tháo gỡ; tổ chức tập huấn cho hàng trăm lượt hội viên là hộ sản xuất kinh doanh giỏi về kỹ năng bán hàng, quảng bá sản phẩm nông sản trên các nền tảng mạng xã hội... Thời gian tới, hội tiếp tục tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phối hợp tổ chức các buổi livestream quảng bá nông sản của hội viên, giúp nông dân chủ động tiếp cận các kênh tiêu thụ mới; hỗ trợ hội viên nâng cao giá trị nông sản, hoàn thiện thủ tục đăng ký sản phẩm OCOP, từ đó tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.