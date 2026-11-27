Từ giá trị làng nghề đến sức hút thị trường

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 35km, làng Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên) từ lâu nổi tiếng với nghề làm tăm hương truyền thống. Những bó tăm hương được nhuộm màu, xếp thành từng cụm lớn phơi dưới nắng không chỉ là hình ảnh đặc trưng của làng nghề mà còn trở thành điểm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Sản xuất tăm hương.

Gắn bó nhiều năm với nghề, chị Nguyễn Thị Thoa, công nhân tại một xưởng sản xuất hương ở Quảng Phú Cầu cho biết, mỗi công đoạn làm hương đều đòi hỏi sự cẩn thận và kinh nghiệm của người thợ. Từ trộn bột, se hương đến phơi sản phẩm, các công đoạn cần được thực hiện đúng kỹ thuật để hương khô đều, giữ màu sắc và mùi thơm tự nhiên. Dù máy móc đã hỗ trợ một phần công việc, những bí quyết trong lựa chọn, phối trộn nguyên liệu và điều chỉnh độ ẩm vẫn được các cơ sở duy trì. Đây cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt của sản phẩm truyền thống.

Hiện các cơ sở tại Quảng Phú Cầu sản xuất nhiều dòng sản phẩm như hương que, hương nụ, hương vòng và hương đen. Hàng hóa được tiêu thụ tại Hà Nội, các tỉnh lân cận và một số thị trường nước ngoài. Một số sản phẩm đã được công nhận OCOP 3-4 sao, góp phần nâng cao khả năng nhận diện và giá trị thương mại của sản phẩm làng nghề.

Không chỉ dựa vào sản xuất, Quảng Phú Cầu đang từng bước khai thác giá trị văn hóa của nghề truyền thống để phát triển du lịch. Theo ông Nguyễn Đình Đảm, Trưởng thôn Cầu Bầu, mô hình du lịch làng nghề được triển khai từ ngày 25-2-2023. Lượng khách đến tham quan ngày càng đa dạng, có những ngày đón khoảng 400-500 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm tỷ trọng lớn.

Du khách đến đây không chỉ tham quan, chụp ảnh mà còn có thể tìm hiểu quy trình sản xuất, trực tiếp trải nghiệm làm hương dưới sự hướng dẫn của người dân. Một số cơ sở cũng kết nối với các làng nghề khác như làng nón, làng mây tre đan để giới thiệu thêm sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu có truyền thống hơn 1 thế kỷ.

Với Hợp tác xã sản xuất hương Xà Cầu, giữ nghề và mở rộng thị trường là hai mục tiêu gắn bó chặt chẽ. Ông Nguyễn Tiến Thi, đại diện hợp tác xã cho biết, đơn vị được thành lập năm 2016, trên cơ sở mong muốn duy trì nghề truyền thống qua nhiều thế hệ, đồng thời tạo việc làm và thu nhập cho các thành viên. Riêng dòng hương đen Thào Cầu được hợp tác xã sản xuất theo công thức truyền thống, sử dụng nhựa trám và than hoa nghiền mịn làm nguyên liệu chính. Theo ông Thi, việc duy trì công thức gia truyền, kiểm soát nguyên liệu và chất lượng sản phẩm là cách để giữ niềm tin của người tiêu dùng đối với mặt hàng phục vụ nhu cầu văn hóa tâm linh.

Tuy nhiên, nghề làm hương cũng đang đối mặt với những thay đổi về lao động và phương thức sản xuất. Ông Nguyễn Văn Bản, thành viên Hợp tác xã sản xuất hương Quảng Phú Cầu cho biết, nếu khoảng 10 năm trước, phần lớn gia đình trong làng đều làm hương thì hiện nay số hộ còn duy trì nghề đã giảm đáng kể. Sản xuất thủ công chủ yếu tồn tại ở một số hộ có khách hàng riêng, trong khi các cơ sở quy mô lớn phải đầu tư máy móc để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Gỡ điểm nghẽn để hàng Việt có chỗ đứng bền vững

Với hệ thống chợ dân sinh, các hợp tác xã và nhiều làng nghề truyền thống như tăm hương, rèn, mây tre đan, chế biến thực phẩm, xã Ứng Thiên có nhiều lợi thế phát triển sản xuất, tiêu thụ hàng hóa tại địa phương.

Tuy nhiên, để sản phẩm làng nghề, OCOP mở rộng thị trường, tạo được chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng, bên cạnh tuyên truyền, vận động ưu tiên dùng hàng Việt, địa phương cần chú trọng hỗ trợ cơ sở sản xuất nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và tìm kiếm kênh phân phối phù hợp.

Theo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động xã Ứng Thiên, công tác tuyên truyền tập trung vào nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm, cách nhận biết hàng giả, hàng nhái và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cùng với đó, địa phương tổ chức các chương trình triển lãm, trưng bày sản phẩm nhằm giới thiệu hàng hóa đặc trưng, tạo cơ hội để cơ sở sản xuất tiếp cận khách hàng.

Chính quyền xã cũng công khai thông tin về sản phẩm OCOP, danh sách các cơ sở kinh doanh thực phẩm an toàn, đồng thời phối hợp kiểm tra hoạt động kinh doanh tại các chợ truyền thống. Qua đó, người tiêu dùng có thêm thông tin để lựa chọn hàng hóa, còn các cơ sở sản xuất có cơ hội quảng bá sản phẩm đến thị trường.

Tuy nhiên, quảng bá mới chỉ là bước đầu. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Thiên Vũ Văn Thanh cho rằng, việc giới thiệu sản phẩm phải gắn với hoàn thiện mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Đối với hàng hóa làng nghề, OCOP, nếu thương hiệu chưa được chuẩn hóa, thiếu liên kết với các đơn vị phân phối, sản phẩm sẽ khó vượt ra khỏi nhóm khách hàng quen thuộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn đề nghị xã Ứng Thiên tiếp tục hỗ trợ các cơ sở, hợp tác xã hoàn thiện bao bì, nhãn mác, nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật và minh bạch nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, địa phương cần phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội tham gia các chương trình xúc tiến cung cầu, hỗ trợ đưa hàng hóa lên sàn thương mại điện tử và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý chuỗi cung ứng.

Từ thực tế tại Quảng Phú Cầu, có thể thấy, để nghề truyền thống phát triển và sản phẩm địa phương có chỗ đứng trên thị trường, người sản xuất không chỉ cần giữ được chất lượng, bản sắc riêng mà còn phải biết cách xây dựng thương hiệu, tìm kiếm khách hàng và mở rộng kênh tiêu thụ. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vì thế cần gắn chặt với việc hỗ trợ các cơ sở, hợp tác xã nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh. Khi hàng hóa có chất lượng, giá cả phù hợp và được đưa đến đúng thị trường, người tiêu dùng sẽ có thêm lý do để lựa chọn hàng Việt.