Xã Ứng Thiên: Đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng từ lợi thế làng nghề

Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trao đổi với ông Vũ Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Thiên, về nội dung này.

- Thưa ông, xã Ứng Thiên triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” như thế nào để tạo chuyển biến trong nhận thức và thói quen mua sắm của người dân?

Ông Vũ Văn Thanh: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam có chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; chú ý nhãn hàng hóa, hạn sử dụng và chủ động phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.

Chúng tôi xác định tuyên truyền không chỉ là vận động người dân mua hàng Việt mà quan trọng hơn là giúp người tiêu dùng biết cách lựa chọn sản phẩm an toàn, phù hợp với nhu cầu. Đồng thời, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần nâng cao trách nhiệm, bảo đảm chất lượng và công khai thông tin về sản phẩm.

Muốn người dân tin tưởng, lựa chọn hàng Việt lâu dài, trước hết sản phẩm phải đáp ứng yêu cầu của thị trường. Vì vậy, cuộc vận động cần gắn với hỗ trợ sản xuất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.

Ông Vũ Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội

- Ứng Thiên có nhiều làng nghề truyền thống và sản phẩm đặc trưng, xã đang phát huy lợi thế này ra sao để quảng bá hàng Việt và tạo đầu ra cho sản phẩm địa phương?

Ông Vũ Văn Thanh: Ứng Thiên có nhiều sản phẩm gắn với nghề truyền thống và đời sống nông thôn như hương, tăm hương, sản phẩm rèn, mây tre đan, nông sản và thực phẩm chế biến. Đây là lợi thế để địa phương gắn cuộc vận động với phát triển sản xuất, quảng bá thương hiệu và thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt.

Một hoạt động đáng chú ý là triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới tại Điểm du lịch làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu. Hoạt động này tạo thêm không gian giới thiệu sản phẩm, kết nối làng nghề với du lịch và người tiêu dùng.

Chúng tôi cũng chú trọng lựa chọn thời điểm quảng bá phù hợp. Dịp giáp Tết Nguyên đán, khi nhu cầu mua sắm tăng cao là cơ hội để giới thiệu sản phẩm làng nghề, nông sản và hàng hóa sản xuất trong nước thông qua hội chợ, gian hàng trưng bày và các hoạt động gắn với du lịch, nhằm tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng bá sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, xã khuyến khích các hộ sản xuất, hợp tác xã cải tiến mẫu mã, bao bì, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tham gia các chương trình xúc tiến thương mại. Thông tin về sản phẩm OCOP, chủ thể sản xuất và các cơ sở kinh doanh thực phẩm cũng được quan tâm công khai, giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở lựa chọn.

Về lâu dài, chúng tôi mong muốn gắn điểm du lịch làng nghề Quảng Phú Cầu với không gian trưng bày, trải nghiệm sản phẩm OCOP và thương mại điện tử. Khi sản phẩm có thêm kênh giới thiệu, người làm nghề sẽ có cơ hội tiếp cận khách hàng rộng hơn.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội làm việc với xã Ứng Thiên và khảo sát điểm du lịch làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu

- Theo ông, đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để hoạt động quảng bá chuyển thành hiệu quả tiêu thụ thực tế?

Ông Vũ Văn Thanh: Qua quá trình triển khai, chúng tôi nhận thấy công tác tuyên truyền, quảng bá đã được quan tâm, nhưng việc đánh giá hiệu quả vẫn cần hoàn thiện. Hiện xã chưa có khảo sát định lượng riêng để xác định chính xác tỷ lệ người dân ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam. Số liệu về tỷ lệ hàng Việt tại các điểm bán và mức độ hưởng ứng của người tiêu dùng cũng chưa được tổng hợp đầy đủ theo một biểu thống nhất.

Phần lớn cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có quy mô nhỏ. Việc xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và bán hàng trên nền tảng số còn hạn chế. Không ít cơ sở có sản phẩm tốt nhưng chưa có điều kiện đầu tư bài bản cho khâu quảng bá, kết nối phân phối và mở rộng thị trường.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã cũng cần tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ công tác quản lý, báo cáo. Các thành viên Ban Chỉ đạo phần lớn kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, trong khi nguồn lực dành cho quảng bá và xây dựng mô hình chuyên đề còn hạn chế.

Theo tôi, đánh giá cuộc vận động không nên chỉ dừng ở số hội nghị, tin, bài tuyên truyền hay số gian hàng được tổ chức. Điều quan trọng hơn là sản phẩm có tiếp cận được người mua hay không, cơ sở sản xuất có thêm đầu ra không và người tiêu dùng có thực sự tin tưởng, lựa chọn hàng Việt hay không. Muốn vậy, cần tăng cường kết nối giữa cơ sở sản xuất với các đơn vị phân phối, đồng thời hỗ trợ nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Thiên sẽ làm gì để củng cố niềm tin của người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh?

Ông Vũ Văn Thanh: Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban công tác Mặt trận tại các thôn đổi mới nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chúng tôi chú trọng hướng dẫn người dân lựa chọn hàng hóa an toàn, nhận biết hàng giả, hàng kém chất lượng và phản ánh kịp thời những dấu hiệu vi phạm đến cơ quan chức năng.

Công tác vận động cũng cần gắn với giám sát việc chấp hành quy định về chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Qua đó, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định, minh bạch thông tin và có trách nhiệm với khách hàng.

Mỗi tổ chức thành viên cần phát huy thế mạnh riêng. Hội Nông dân vận động sản xuất nông nghiệp an toàn, quảng bá nông sản; Hội Liên hiệp Phụ nữ khuyến khích tiêu dùng an toàn, tiêu dùng xanh và hỗ trợ hội viên phát triển kinh doanh; Đoàn Thanh niên tham gia truyền thông số, hỗ trợ ứng dụng mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt; Hội Cựu chiến binh vận động hội viên gương mẫu sử dụng hàng Việt và phản ánh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Chúng tôi cũng sẽ quan tâm lắng nghe ý kiến người dân tại chợ, cửa hàng và trên môi trường mạng. Niềm tin đối với hàng Việt không thể chỉ hình thành qua tuyên truyền mà phải được bồi đắp từ chất lượng thực tế, thông tin minh bạch và việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người mua hàng.

Ứng Thiên có nhiều sản phẩm gắn với nghề truyền thống và đời sống nông thôn như hương, tăm hương, sản phẩm rèn, mây tre đan, nông sản và thực phẩm chế biến.

- Để sản phẩm làng nghề, nông sản và sản phẩm OCOP của Ứng Thiên vươn xa hơn, xã mong muốn thành phố hỗ trợ những gì?

Ông Vũ Văn Thanh: Trước hết, chúng tôi mong Ban Chỉ đạo thành phố hướng dẫn thống nhất biểu mẫu, chỉ tiêu và phương pháp thống kê, giúp cấp xã đánh giá kết quả cuộc vận động đầy đủ, khách quan hơn. Cùng với đó là tăng cường tập huấn nghiệp vụ, hỗ trợ tài liệu tuyên truyền và kinh phí phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở.

Đối với sản xuất, kinh doanh, chúng tôi đề nghị Sở Công Thương và các cơ quan chuyên môn tiếp tục hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, đưa sản phẩm hương, tăm hương, rèn, mây tre đan, nông sản và thực phẩm chế biến của địa phương đến các hệ thống phân phối, điểm giới thiệu sản phẩm và sự kiện xúc tiến thương mại của thành phố.

Các cơ sở sản xuất cũng cần được hỗ trợ về thiết kế mẫu mã, bao bì, nhãn mác, phát triển thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và kỹ năng bán hàng trên nền tảng số. Đây là những điều kiện cần thiết để sản phẩm địa phương nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Một vấn đề khác là nguồn lực tổ chức hoạt động. Hiện xã chưa có nguồn kinh phí riêng được phân bổ đầy đủ cho các hoạt động của Ban Chỉ đạo, chủ yếu phải cân đối từ nguồn chi thường xuyên. Vì vậy, chúng tôi mong thành phố quan tâm hướng dẫn cơ chế và hỗ trợ nguồn lực phù hợp, để công tác tuyên truyền, quảng bá có điều kiện triển khai bài bản, thiết thực hơn.

Về lâu dài, xã mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của các sở, ngành trong phát triển điểm du lịch làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu, kết nối không gian trưng bày, trải nghiệm với hoạt động giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Khi lợi thế làng nghề được khai thác tốt, cơ sở sản xuất có thêm cơ hội mở rộng đầu ra, người dân được tiếp cận sản phẩm chất lượng và cuộc vận động sẽ gắn bó chặt chẽ hơn với đời sống kinh tế địa phương.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!