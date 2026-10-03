Xã Ứng Thiên đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý

Một trong những kết quả nổi bật là xã đã hoàn thành công tác chấm điểm Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2025, đồng thời tổng hợp kết quả tự đánh giá, xác định chỉ số chuyển đổi số trên địa bàn. Công tác xử lý văn bản tiếp tục được đẩy mạnh trên môi trường điện tử. 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị thực hiện ký số đối với 100% văn bản đi, trừ văn bản mật; 100% văn bản đến được xử lý hoàn toàn trên môi trường số, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả điều hành.

Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Phạm Văn Thao cho biết, xã đã rà soát số liệu đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; tiếp nhận và bàn giao 54 máy tính, 2 máy photocopy do thành phố hỗ trợ. Hệ thống đường truyền dữ liệu chuyên dùng được bảo đảm ổn định, phục vụ hoạt động của chính quyền và triển khai các phần mềm dùng chung. Xã cũng thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Chuyển đổi số tại Ứng Thiên đang từng bước mở rộng từ cơ quan hành chính đến cộng đồng dân cư. Xã đẩy mạnh tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Đến nay, 727 cán bộ, viên chức và 1.238 tài khoản của người dân đã thực hiện tích hợp, tạo thuận lợi trong tiếp cận các chính sách an sinh xã hội trên môi trường số. Đáng chú ý, xã phối hợp với Viettel tổ chức các đợt cao điểm hỗ trợ lưu động tại các thôn, hướng dẫn người dân xác thực thông tin thuê bao di động, cài đặt chữ ký số cá nhân trên ứng dụng VNeID, từng bước hình thành thói quen sử dụng các tiện ích số, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính. Xã phấn đấu trong năm 2026 có 60% người dân trưởng thành trên địa bàn có chữ ký số cá nhân.

Thời gian tới, xã Ứng Thiên tiếp tục triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số theo kế hoạch của thành phố; xây dựng kế hoạch chuyển đổi số năm 2026; tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026; xã đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, có tính lan tỏa để đưa vào chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo 57; đăng ký kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng hạ tầng phục vụ xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, hướng tới xây dựng chính quyền số hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.