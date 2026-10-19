Xã Ứng Thiên chú trọng nâng cao chất lượng, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm làng nghề

Tuy nhiên, để sản phẩm địa phương có chỗ đứng vững chắc, bên cạnh tuyên truyền, vận động, cần chú trọng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Du khách trải nghiệm tại Điểm du lịch làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên). Ảnh: Hiền Thanh

Từ tuyên truyền đến hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt

Với hệ thống chợ dân sinh, cơ sở sản xuất, hợp tác xã và các làng nghề truyền thống, xã Ứng Thiên có nhiều điều kiện để gắn Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với phát triển kinh tế địa phương. Các sản phẩm hương, tăm hương, rèn, mây tre đan, nông sản và thực phẩm chế biến vừa phục vụ nhu cầu tiêu dùng, vừa tạo việc làm, thu nhập cho người dân.

Theo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động xã Ứng Thiên, đến ngày 28-9-2026, địa phương đã tổ chức, lồng ghép 24 hội nghị với 468 lượt người tham dự; phát 64 lượt tin, bài trên hệ thống truyền thanh và đăng 24 tin, bài trên trang thông tin điện tử, các nền tảng số. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm, nhận diện hàng giả, hàng nhái và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Một hoạt động đáng chú ý là triển lãm sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo tại Điểm du lịch làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu, diễn ra từ ngày 28-1 đến 1-2-2026. Sự kiện có 60 gian hàng tiêu chuẩn và khu trưng bày chung tương đương 30 gian hàng, giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trong đó có sản phẩm rèn Vũ Ngoại, hương Từ Bi Hương và mây tre đan Đống Vũ.

Cùng với quảng bá, xã công khai thông tin về sản phẩm OCOP, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phối hợp kiểm tra tại một số chợ, cơ sở kinh doanh và tuyên truyền về nguồn gốc hàng hóa, an toàn thực phẩm...

Tuy nhiên, theo Ban Chỉ đạo xã, địa phương chưa tổ chức khảo sát riêng để xác định tỷ lệ người tiêu dùng ưu tiên hàng Việt Nam; số liệu về tỷ lệ hàng Việt tại các điểm bán và mức độ hưởng ứng của người dân cũng chưa được tổng hợp theo biểu mẫu thống nhất. Vì chưa có số liệu khảo sát cụ thể, xã vẫn thiếu căn cứ để đánh giá mức độ hưởng ứng của người tiêu dùng, cũng như xác định những mặt hàng cần ưu tiên hỗ trợ.

Vì vậy, bên cạnh duy trì tuyên truyền, địa phương cần khảo sát nhu cầu mua sắm tại các thôn, chợ và nhóm dân cư; ghi nhận ý kiến người tiêu dùng về chất lượng, giá cả, mẫu mã và nguồn gốc hàng hóa. Kết quả khảo sát sẽ giúp xã lựa chọn nội dung tuyên truyền sát thực tế hơn, đồng thời xác định những sản phẩm có tiềm năng để hỗ trợ phát triển thị trường.

Phát huy lợi thế làng nghề, mở rộng thị trường

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Thiên Vũ Văn Thanh cho rằng, Cuộc vận động cần gắn với lợi thế sản xuất của địa phương, đồng thời chú trọng hỗ trợ các cơ sở nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh. Quảng bá sản phẩm phải đi cùng hoàn thiện mẫu mã, bao bì, thông tin nguồn gốc và khả năng tiếp cận thị trường. Đối với sản phẩm làng nghề, nông sản và sản phẩm OCOP, việc chuẩn hóa chất lượng, xây dựng thương hiệu và kết nối với các kênh phân phối có ý nghĩa quan trọng. Nếu thiếu những khâu này, sản phẩm sẽ chỉ được biết đến trong phạm vi địa phương hoặc tại các sự kiện giới thiệu ngắn ngày, khó tạo được lượng khách hàng ổn định.

Điểm du lịch làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu là một lợi thế để kết nối sản xuất với du lịch và tiêu dùng. Trưởng thôn Cầu Bầu, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ - du lịch làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu Nguyễn Đình Đảm cho biết, hợp tác xã đang từng bước hoàn thiện hoạt động trải nghiệm, kết nối tham quan với tìm hiểu nghề truyền thống và giới thiệu sản phẩm địa phương. Tuy nhiên, hoạt động du lịch còn gặp khó khăn về mặt bằng, không gian phục vụ khách và các dịch vụ thiết yếu. Hợp tác xã kiến nghị được quan tâm hoàn thiện cơ sở vật chất, phát triển dịch vụ ẩm thực và xem xét bố trí điểm dừng, đón, trả khách phù hợp, tạo thuận lợi cho du khách.

Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Lê Xuân Toàn, việc phát triển các sản phẩm địa phương cần gắn với nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và kết nối tiêu thụ. Trong điều kiện sản xuất còn phân tán, nguồn lực hạn chế, việc hình thành liên kết giữa hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp phân phối có ý nghĩa quan trọng, giúp các cơ sở ổn định đầu ra và có thêm điều kiện đầu tư sản xuất.

Để cuộc vận động tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Phạm Anh Tuấn đề nghị xã Ứng Thiên tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất xây dựng thương hiệu, hoàn thiện bao bì, nhãn mác, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng và minh bạch nguồn gốc sản phẩm.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị địa phương chủ động phối hợp với các sở, ngành, nhất là Sở Công Thương Hà Nội, tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, kết nối cung cầu và giới thiệu sản phẩm; hỗ trợ các cơ sở đưa hàng hóa lên sàn thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, bán hàng và truy xuất nguồn gốc. Việc hỗ trợ cần hướng đến thị trường tiêu thụ ổn định, gắn trưng bày, giới thiệu với phân phối và tiêu thụ thực tế.