Ngày 25/11, hệ thống công trình thuộc Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP. Hồ Chí Minh, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - Giai đoạn 1, chính thức được vận hành liên hoàn. Đây là dấu mốc quan trọng sau 10 năm triển khai, mở ra kỳ vọng nâng cao năng lực kiểm soát triều cường, góp phần giảm ngập cho khu vực trung tâm và phía Nam Thành phố.