Xã Ứng Hòa trao 320 triệu đồng hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa đã bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết năm 2026 cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng kinh phí 320 triệu đồng. Đây đều là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập bấp bênh, sức khỏe yếu, nhà ở xuống cấp nhưng không có điều kiện xây dựng, sửa chữa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-ung-hoa-trao-320-trieu-dong-ho-tro-xay-sua-nha-dai-doan-ket-246261125212359829.htm