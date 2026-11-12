Xã Ứng Hòa: Trao 320 triệu đồng hỗ trợ xây, sửa nhà đại đoàn kết

Lãnh đạo xã Ứng Hòa trao kinh phí hỗ trợ gia đình khó khăn xây, sửa nhà ở. Ảnh: Như Thành

Đây đều là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập bấp bênh, sức khỏe yếu, nhà ở xuống cấp nhưng không có điều kiện xây dựng, sửa chữa.

Trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Cố, ông Trần Ngọc Oánh và ông Đỗ Văn Xuân được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ mỗi hộ 80 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Gia đình ông Cố có người cao tuổi bị khuyết tật, đang cưu mang con gái và cháu nhỏ. Gia đình ông Oánh, hai vợ chồng thường xuyên đau ốm, phải điều trị tại bệnh viện. Gia đình ông Xuân có vợ mắc bệnh, hai con đang tuổi ăn học, không có nguồn thu nhập ổn định.

Lãnh đạo xã Ứng Hòa trao kinh phí hỗ trợ gia đình khó khăn xây, sửa nhà ở. Ảnh: Như Thành

Hộ bà Chu Thị Thoa được hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” xã Ứng Hòa. Gia đình bà có chồng và một người con trai mắc bệnh tâm thần, cuộc sống chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội và thu nhập không ổn định. Hộ ông Nghiêm Tiến Ích được Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà ở.

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ, các gia đình còn nhận được sự giúp đỡ của dòng họ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và nhân dân địa phương thông qua đóng góp tiền, nguyên vật liệu và ngày công lao động. Nhờ đó, 5 công trình đều hoàn thành đúng tiến độ, được đưa vào sử dụng.

Hoạt động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Ứng Hòa đối với công tác an sinh xã hội. Qua đó, góp phần giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định nơi ở, vơi bớt gánh nặng cuộc sống, có thêm động lực vươn lên.