Xã Ứng Hòa siết kiểm tra, bảo đảm an toàn suất ăn bán trú

Cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Ứng Hòa A hỗ trợ học sinh ăn trưa tại trường. Ảnh: Nguyễn Hiền

Không để an toàn thực phẩm dừng ở hồ sơ

Năm học 2026-2027, toàn xã Ứng Hòa có 4.901 học sinh đăng ký ăn bán trú tại trường. Khối mầm non có 2.321 trẻ; khối tiểu học có 3.697 học sinh. Trong khi các trường mầm non cơ bản có bếp ăn một chiều thì các trường tiểu học chưa có khu bếp và khu ngủ riêng, phải tổ chức ăn, nghỉ tại trường theo mô hình cung cấp suất ăn sẵn.

Đây là lý do xã Ứng Hòa đặt yêu cầu kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ khâu lựa chọn nhà cung cấp. UBND xã đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xuống từng điểm trường có tổ chức bữa ăn bán trú năm học 2026-2027 để thực hiện kiểm tra đột xuất. Đối tượng kiểm tra gồm các trường tổ chức ăn bán trú, đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nước uống, sữa, cơ sở chế biến suất ăn sẵn và các đơn vị đã ký hợp đồng cung cấp suất ăn. Nội dung kiểm tra không chỉ là điều kiện tổ chức bữa ăn mà còn gồm hợp đồng, hồ sơ chứng từ, nguồn gốc thực phẩm, phương án cung cấp và dữ liệu truy xuất trên hệ thống HanoiCheck.

Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa Nguyễn Đức Vượng nhấn mạnh, việc đánh giá, kiểm tra suất ăn bán trú có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe học sinh. Vì vậy, việc kiểm soát được xã thực hiện nghiêm túc, thực chất, không làm theo hình thức.

Theo ông Phạm Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Ứng Hòa, công tác kiểm tra được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt năm học. Đoàn kiểm tra liên ngành có trách nhiệm phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm; đồng thời theo dõi việc khắc phục sau kiểm tra. Cách làm này nhằm tạo nhiều lớp kiểm soát, từ chính quyền, nhà trường đến đơn vị cung cấp, thay vì phó mặc chất lượng bữa ăn cho một chủ thể.

Các suất ăn của học sinh Tiểu học Ứng Hòa được Ban đại diện cha mẹ học sinh và Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm bảo đảm chất lượng. Ảnh: Ngô Hoạt

Được biết, trước khi tổ chức cung cấp suất ăn, UBND xã Ứng Hòa tiếp nhận 78 hồ sơ đăng ký của các cơ sở có nhu cầu cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, dịch vụ nấu ăn và suất ăn phục vụ học sinh. Qua rà soát, 26 hồ sơ không đưa vào đánh giá năng lực, 52 hồ sơ được đánh giá theo các tiêu chí tại Kế hoạch số 330/KH-UBND ngày 7-8-2026 của UBND thành phố Hà Nội.

Đáng chú ý, xã không chỉ xem xét hồ sơ trên hệ thống mà còn kiểm tra điều kiện thực tế, làm việc trực tiếp với các cơ sở cung cấp suất ăn và nguồn thực phẩm. Kết quả, 8 cơ sở đáp ứng yêu cầu được lựa chọn ở các nhóm cung cấp suất ăn sẵn, thực phẩm và nguyên liệu, sữa và sản phẩm từ sữa, nước uống đóng bình. Trong đó, Công ty cổ phần Thực phẩm an toàn Tâm Thành và Công ty cổ phần Tư vấn và Thương mại An Thịnh được lựa chọn cung cấp suất ăn sẵn.

“Nhà cung cấp không chỉ được chúng tôi lựa chọn trên giấy. Hồ sơ chỉ là điều kiện đầu vào; kiểm tra thực tế và giám sát quá trình cung cấp mới là căn cứ để duy trì chất lượng”, ông Phạm Văn Dũng cho biết.

Ông Ngô Đức Hoạt –Đại diện Công ty cổ phần Thực phẩm an toàn Tâm Thành cho biết, doanh nghiệp xác định phải thực hiện nghiêm các quy định về nguồn gốc thực phẩm và nhà cung cấp. Chuỗi cung ứng nguyên liệu được kiểm soát; cơ sở vật chất phục vụ nấu ăn được bảo đảm; đội ngũ công nhân được đào tạo; đồng thời xây dựng các phương án dự phòng để không bị động khi phát sinh tình huống. Công ty xác định, việc cung cấp suất ăn cho học sinh không đơn thuần là một hợp đồng dịch vụ mà là trách nhiệm đối với sức khỏe trẻ em.

Doanh nghiệp luôn lấy “cái tâm và sự chân thành” làm tôn chỉ hoạt động. Doanh nghiệp chỉ đăng ký cung cấp 15.000 suất/ngày khu vực 4 xã (Ứng Hòa, Ứng Thiên, Vân Đình và Hòa Xá) và cam kết không nhận số lượng vượt quá năng lực thực tế của bếp, kho, nhân lực và phương tiện. Suất ăn được vận chuyển bằng xe giữ nhiệt chuyên dụng, dụng cụ kín, bảo ôn; nhiệt độ được kiểm soát, ghi nhật ký theo chuyến.

Tại trường, suất ăn được giao nhận bằng biên bản, đối chiếu số lượng, định lượng, thực đơn, cảm quan và nhiệt độ. Hồ sơ giao nhận, thông tin truy xuất được cung cấp để nhà trường kiểm tra trước khi chia suất ăn cho học sinh.

Sau hơn 3 tuần thực hiện ăn bán trú, các khâu kiểm soát chất lượng được thực phẩm được xã Ứng Hòa chỉ đạo nghiêm ngặt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Nguyễn Hiền

Nhà trường cùng phụ huynh giám sát

Ở khâu cuối cùng, trách nhiệm của nhà trường có ý nghĩa quyết định. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ứng Hòa A Nguyễn Thị Hiền cho biết, hằng ngày nhà trường đều phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để kiểm tra, giám sát chất lượng suất ăn; đồng thời yêu cầu lưu đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc thực phẩm, nhà cung cấp và quá trình giao nhận. Mục tiêu của nhà trường không chỉ là đủ suất, đúng thực đơn mà phải bảo đảm học sinh có bữa ăn trưa ngon, đủ dinh dưỡng và an toàn. Việc phối hợp với phụ huynh cũng giúp tăng tính công khai, minh bạch trong giám sát bữa ăn học đường.

Đây là lớp giám sát trực tiếp ngay tại trường. Nếu chính quyền kiểm soát từ khâu lựa chọn, nhà cung cấp kiểm soát chuỗi nguyên liệu và chế biến thì nhà trường, phụ huynh là những người kiểm tra ở điểm cuối trước khi suất ăn đến với học sinh.

Học sinh xã Ứng Hòa được bố trí ăn trưa tập trung để nhà trường dễ kiểm soát. Ảnh: Ngô Hoạt

Đối với mô hình suất ăn chế biến tập trung, yêu cầu này càng quan trọng. Chỉ một mắt xích không bảo đảm về nguồn nguyên liệu, chế biến, bảo quản, vận chuyển hoặc giao nhận đều có thể ảnh hưởng đến nhiều học sinh.

Vì vậy, song song với kiểm tra đột xuất, xã yêu cầu các điểm trường duy trì việc lưu mẫu, đối chiếu hồ sơ và truy xuất nguồn gốc. Khi có dấu hiệu bất thường, quy trình xử lý phải được kích hoạt ngay như: Dừng suất ăn liên quan, niêm phong và lưu mẫu, rà soát hồ sơ, truy xuất nguồn cung, phối hợp cơ quan y tế và xử lý theo quy định. Hơn 4.900 học sinh, đồng nghĩa hàng nghìn suất ăn phải được kiểm soát mỗi ngày. Đó không phải con số đơn thuần về quy mô phục vụ mà là hàng nghìn yêu cầu về an toàn, dinh dưỡng và trách nhiệm.

Bữa ăn bán trú vì thế không thể chỉ được bảo đảm bằng một bộ hồ sơ đủ điều kiện. Phải kiểm soát từ nguồn nguyên liệu, cơ sở chế biến, con người, phương tiện vận chuyển đến khâu giao nhận và giám sát tại trường. Với Ứng Hòa, yêu cầu đặt ra là rõ ràng: kiểm tra phải thực chất, nguồn gốc phải truy xuất được, trách nhiệm phải xác định rõ - để mỗi suất ăn đến tay học sinh thực sự an toàn.